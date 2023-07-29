Дэллман о пиве: «В Казахстане часто пил «Балтику 7», она была очень крепкой. Легко могу стать амбассадором»
Кевин Дэллман рассказал, какое пиво любил пить в Казахстане.
Экс-защитник «Барыса» поговорил с бывшим пресс-секретарем астанинского клуба Евгением Акмановым.
– Я опубликовал фото, где ты пьешь пиво и было много вопросов от болельщиков – какое твое любимое пиво в Казахстане и в Северной Америке?
– Это отличный вопрос. В Казахстане я чаще всего пил «Эфес» и «Балтику 7». «Семерка» вообще была очень крепкой.
– Может, тебе стоит стать амбассадором «Балтики 7»? Стоит связаться с заводом и сказать, что у нас есть отличный кандидат для них.
– Я пил ее достаточно много. Да, я легко могу стать амбассадором. Но сейчас в Северной Америке я пью пиво «Моделос» – мексиканский продукт. Но на самом деле я не употребляю так, как раньше, – сказал Дэллман.
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