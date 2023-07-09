«Барыс» подпишет лучшего бомбардира фарм-клуба «Далласа» Барбера, зарплата – 40 млн рублей. Форвард набрал 64 очка в 69 матчах АХЛ

Райли Барбер продолжит карьеру в КХЛ.

29-летний хоккеист подпишет однолетний контракт с « », об этом сообщает Metaratings.ru.

Зарплата американского нападающего составит 40 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Райли Барбер выступал за « » – фарм-клуб « » в .

Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 64 (32+32) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 8 играх.

В НХЛ Барбер провел 16 матчей.

В АХЛ в общей сложности нападающий набрал 368 (186+182) очков в 433 матчах.