«Барыс» подпишет лучшего бомбардира фарм-клуба «Далласа» Барбера, зарплата – 40 млн рублей. Форвард набрал 64 очка в 69 матчах АХЛ

Теги возможные переходы Даллас НХЛ АХЛ КХЛ Барыс Техас Райли Барбер Хоккей

Райли Барбер продолжит карьеру в КХЛ.

29-летний хоккеист подпишет однолетний контракт с «Барысом», об этом сообщает Metaratings.ru.

Зарплата американского нападающего составит 40 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Райли Барбер выступал за «Техас» – фарм-клуб «Далласа» в АХЛ.

Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 64 (32+32) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 8 играх.

В НХЛ Барбер провел 16 матчей.

В АХЛ в общей сложности нападающий набрал 368 (186+182) очков в 433 матчах.

3 комментария

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Сибирский литовец
И ещё воскресить троечку : Бойд - Доус- Боченски для красоты
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Сергей Орлов
Ответ Сибирский литовец
И ещё воскресить троечку : Бойд - Доус- Боченски для красоты
Боченски, кстати, сейчас мэр города Гранд Форкс)
0
0
0
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Сибирский литовец
Ответ Сергей Орлов
Боченски, кстати, сейчас мэр города Гранд Форкс)
Красава )
0
0
0
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