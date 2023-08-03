Рябыкин о Найте: «Если слухи подтвердятся, «Авангарду» придется заново комплектовать первое звено»

Дмитрий Рябыкин высказался о возможном уходе Корбана Найта из «Авангарда».

– Говорят, что «Авангард» лишится своего форварда . Потеря?

– Очень большая потеря. Найт – один из лучших центральных в , который брал на себя все ключевые ситуации – в большинстве, равных составах, в меньшинстве, на вбрасываниях, пятачке и так далее.

Если слухи по Найту подтвердятся, то «Авангарду», по сути, придется заново комплектовать первое звено, на котором очень многое в команде держалось.

Это будет серьезным вызовом для клуба и его верных болельщиков. Особенно если учесть бедность нынешнего рынка – и легионеров, и российских игроков.

Так что менеджменту «Авангарда» не позавидуешь, – сказал экс-тренер « ».