Рябыкин о Найте: «Если слухи подтвердятся, «Авангарду» придется заново комплектовать первое звено»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Корбан Найт Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о возможном уходе Корбана Найта из «Авангарда».

Говорят, что «Авангард» лишится своего форварда Найта. Потеря?

– Очень большая потеря. Найт – один из лучших центральных в КХЛ, который брал на себя все ключевые ситуации – в большинстве, равных составах, в меньшинстве, на вбрасываниях, пятачке и так далее.

Если слухи по Найту подтвердятся, то «Авангарду», по сути, придется заново комплектовать первое звено, на котором очень многое в команде держалось.

Это будет серьезным вызовом для клуба и его верных болельщиков. Особенно если учесть бедность нынешнего рынка – и легионеров, и российских игроков.

Так что менеджменту «Авангарда» не позавидуешь, – сказал экс-тренер «Авангарда».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Oleg Olegov
Гальченюк в Омске было бы интересно.
Он пока все вопросы с долгами, полицией решит, уже сезон закончится)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гальченюк в Омске было бы интересно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Да херли подтвердятся. Уже по сути все понятно. Самое хреновое что известно стало об этом когда всех уже разобрали. Остаётся надеяться на то что кто-то отбросит ненужого игрока. Ну и мечтать что вдруг кто то сможет выстрелить по ходу сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А что вы хотели,чему удивляться ?с легионерами теперь так,сегодня тут завтра там,на них уже не нужно опираться и делать задел на будущее многие уже команды это осознали и не делают упор на них!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ sd4fmwrvz8
А что вы хотели,чему удивляться ?с легионерами теперь так,сегодня тут завтра там,на них уже не нужно опираться и делать задел на будущее многие уже команды это осознали и не делают упор на них!!!
Как Кожева прям смолвил))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий