Кожевников о ситуации с Найтом: «Ставка на легионеров – ненадежная, они временщики. Это доказал сам Хартли»
Александр Кожевников высказался о возможном уходе Корбана Найта из «Авангарда».
– Найт может отказаться от выполнения своего контракта с «Авангардом» и стать четвертой большой потерей омской атаки вслед за Толчинским, Грицюком и, вероятно, Ткачевым. Удивлены?
– Ребята, о таком развитии событий говорил еще два-три года назад, когда все восторгались «Авангардом», Хартли и его кадровой политикой.
Повторяю, ставка на легионеров – ненадежная, они временщики. Это доказал сам Хартли, когда в трудный момент бывший руководитель «Авангарда» попросил его вернуться и получил издевательский ответ про какую-то дачу.
Это подтвердили два брата-акробата Каски и Покка, которые, извините за выражение, слиняли из команды прямо по ходу плей-офф. Или голкипер Грубец, после стремительного отъезда которого у Омска хронические проблемы в воротах. Теперь это доказывает Найт. Вот и все.
– Для многих такой поворот – сюрприз.
– Ну какой сюрприз? То, что на этого товарища не стоит рассчитывать, понял в начале прошлого сезона. «Авангард» тогда был на 12-матчевой выездной серии, тренер Рябыкин пытался ситуацию как-то спасать, а в ответ его первый центр Найт вдруг улетел на травму к себе в Северную Америку. Все, кто внутри хоккея, сразу все поняли.
– Если Найт вновь пойдет в отказ, может, «Авангарду» имеет смысл потребовать дисквалификации хоккеиста?
– Это бесполезно, у нас в лиге вольница для легионеров. Тем более речь идет об «Авангарде», внутренней слабостью которого в последние годы пользовались агенты, они просто растаскивали команду, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
В США наши играют им нет ограничений. А мы как можем ограничиваем и и еще поливаем. Итог кто развивается, всем известно. Это в России всегда делим свои и не свои игроки.
В плохой нхл такого нет.
Постоянно в одном клубе это уже история, или большая редкость.