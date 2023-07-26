Кожевников о ситуации с Найтом: «Ставка на легионеров – ненадежная, они временщики. Это доказал сам Хартли»

Александр Кожевников высказался о возможном уходе Корбана Найта из «Авангарда».

– Найт может отказаться от выполнения своего контракта с « » и стать четвертой большой потерей омской атаки вслед за Толчинским, Грицюком и, вероятно, Ткачевым. Удивлены?

– Ребята, о таком развитии событий говорил еще два-три года назад, когда все восторгались «Авангардом», и его кадровой политикой.

Повторяю, ставка на легионеров – ненадежная, они временщики. Это доказал сам Хартли, когда в трудный момент бывший руководитель «Авангарда» попросил его вернуться и получил издевательский ответ про какую-то дачу.

Это подтвердили два брата-акробата Каски и Покка, которые, извините за выражение, слиняли из команды прямо по ходу плей-офф. Или голкипер Грубец, после стремительного отъезда которого у Омска хронические проблемы в воротах. Теперь это доказывает Найт. Вот и все.

– Для многих такой поворот – сюрприз.

– Ну какой сюрприз? То, что на этого товарища не стоит рассчитывать, понял в начале прошлого сезона. «Авангард» тогда был на 12-матчевой выездной серии, тренер Рябыкин пытался ситуацию как-то спасать, а в ответ его первый центр Найт вдруг улетел на травму к себе в Северную Америку. Все, кто внутри хоккея, сразу все поняли.

– Если Найт вновь пойдет в отказ, может, «Авангарду» имеет смысл потребовать дисквалификации хоккеиста?

– Это бесполезно, у нас в лиге вольница для легионеров. Тем более речь идет об «Авангарде», внутренней слабостью которого в последние годы пользовались агенты, они просто растаскивали команду, – сказал двукратный олимпийский чемпион.