Найт должен заплатить 30 млн рублей в случае ухода из «Авангарда»
Корбан Найт заплатит компенсацию, если решит уйти из «Авангарда».
Ранее появилась информация, что канадский центрфорвард может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.
Действующий контракт хоккеиста и «Авангарда» рассчитан до 2024 года.
Корбан Найт должен заплатить 30 миллионов рублей в качестве неустойки в случае решения уйти из команды, об этом сообщает «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.
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