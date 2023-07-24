Найт должен заплатить 30 млн рублей в случае ухода из «Авангарда»

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Корбан Найт Матч ТВ Хоккей

Корбан Найт заплатит компенсацию, если решит уйти из «Авангарда».

Ранее появилась информация, что канадский центрфорвард может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

Действующий контракт хоккеиста и «Авангарда» рассчитан до 2024 года.

Корбан Найт должен заплатить 30 миллионов рублей в качестве неустойки в случае решения уйти из команды, об этом сообщает «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

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1 комментарий

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marshal .masha
Ну а что Федотов не едет, почему бы и Найту не поехать
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