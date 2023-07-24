Найт должен заплатить 30 млн рублей в случае ухода из «Авангарда»

Корбан Найт заплатит компенсацию, если решит уйти из «Авангарда».

Ранее появилась информация, что канадский центрфорвард может покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

Действующий контракт хоккеиста и « » рассчитан до 2024 года.

должен заплатить 30 миллионов рублей в качестве неустойки в случае решения уйти из команды, об этом сообщает «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.