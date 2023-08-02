Кравец о ситуации с Найтом: «Вопрос – к генеральному менеджеру. Буше прилетает 3 августа»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Корбан Найт Рид Буше Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Михаил Кравец переадресовал генеральному менеджеру вопрос по Корбану Найту .

Об этом главный тренер «Авангарда» заявил перед началом турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Ранее появилась информация, что канадский центральный нападающий может расторгнуть контракт с клубом.

– Вы будете в сильнейшем составе?

– В хорошем, в сильнейшем составе приедем. Все ребята. Буше прилетает 3 августа.

По поводу Найта… Этот вопрос к генеральному менеджеру [Антону Курьянову].

Все ребята, которые подписаны – всех оставим. Приезжаем в количестве пяти троек [нападения], 8-9 защитников, три вратаря, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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2 комментария

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короче, понятно. Найта не будет
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Ответ artem klishin
короче, понятно. Найта не будет
очень жаль если так оно и случится ((... а там ещё и непонятки по Ткачёву...
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