Журналист Зислис о ситуации с Найтом: «Авангард» оказался на одном уровне с «Сибирью». Оптимизм обнаружить невозможно, клуб ждут смутные времена»

Михаил Зислис считает, что «Авангард» оказался на одном уровне с «Сибирью».

Ранее появилась информация, что центрфорвард может расторгнуть контракт с клубом.

«Уход Найта окончательно добьет последние шансы «Авангарда» добиться серьезного результата в будущем сезоне.

Без своего канадского товарища почти наверняка снизит продуктивность американский снайпер .

Для Владимира Ткачева, который до сих пор колеблется, выбирая между НХЛ и , этот фактор тоже станет негативным при принятии решения о дальнейшем месте продолжения карьеры.

Именно первая тройка, которая заслуженно считалась лучшим звеном всей лиги, выглядела безусловным козырем « » и должна была помочь худо-бедно пережить остальные потери. Теперь, похоже, от нее ничего не останется.

Клуб в спортивном плане точно ждут смутные времена, поскольку нельзя сказать, что перед ним в стратегическом плане стояла цель провести перестройку. К этому омичей подталкивает текущая ситуация, но их готовность выглядит как минимум сомнительно.

Талантливую молодежь надо еще суметь завести в КХЛ, а рядом с ней опытных игроков, способных облегчить адаптацию и одновременно давать результат, крайне мало.

Прямо сейчас поводов для оптимизма обнаружить невозможно. Заткнуть дыры можно количественно, но не качественно.

Менеджмент клуба не имеет опыта работы даже в комфортных условиях, что уж говорить про наличие четкой антикризисной программы. Ничем внятным руководство пока не обрадовало, ограничившись редкими обтекаемыми фразами.

В реальности «Авангард», несмотря на возможность тратить деньги под потолок, внезапно оказался на одном уровне с «Сибирью».

Прямо сейчас предугадать кризис – не самая сложная задача. Гораздо сложнее понять, что должно случиться, чтобы клуб быстро вернул себя тот статус, который у него был в эпоху Крылова», – написал журналист .