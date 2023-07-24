Журналист Зислис о ситуации с Найтом: «Авангард» оказался на одном уровне с «Сибирью». Оптимизм обнаружить невозможно, клуб ждут смутные времена»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Зислис Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Зислис считает, что «Авангард» оказался на одном уровне с «Сибирью».

Ранее появилась информация, что центрфорвард Корбан Найт может расторгнуть контракт с клубом.

«Уход Найта окончательно добьет последние шансы «Авангарда» добиться серьезного результата в будущем сезоне.

Без своего канадского товарища почти наверняка снизит продуктивность американский снайпер Рид Буше.

Для Владимира Ткачева, который до сих пор колеблется, выбирая между НХЛ и КХЛ, этот фактор тоже станет негативным при принятии решения о дальнейшем месте продолжения карьеры.

Именно первая тройка, которая заслуженно считалась лучшим звеном всей лиги, выглядела безусловным козырем «Авангарда» и должна была помочь худо-бедно пережить остальные потери. Теперь, похоже, от нее ничего не останется.

Клуб в спортивном плане точно ждут смутные времена, поскольку нельзя сказать, что перед ним в стратегическом плане стояла цель провести перестройку. К этому омичей подталкивает текущая ситуация, но их готовность выглядит как минимум сомнительно.

Талантливую молодежь надо еще суметь завести в КХЛ, а рядом с ней опытных игроков, способных облегчить адаптацию и одновременно давать результат, крайне мало.

Прямо сейчас поводов для оптимизма обнаружить невозможно. Заткнуть дыры можно количественно, но не качественно.

Менеджмент клуба не имеет опыта работы даже в комфортных условиях, что уж говорить про наличие четкой антикризисной программы. Ничем внятным руководство пока не обрадовало, ограничившись редкими обтекаемыми фразами.

В реальности «Авангард», несмотря на возможность тратить деньги под потолок, внезапно оказался на одном уровне с «Сибирью».

Прямо сейчас предугадать кризис – не самая сложная задача. Гораздо сложнее понять, что должно случиться, чтобы клуб быстро вернул себя тот статус, который у него был в эпоху Крылова», – написал журналист Михаил Зислис.

8 комментариев

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Алексей Ильин
Такая простыня и лишь на основе неподтвержденного слуха. Такое чувство, что кто-то не слышал о шкуре неубитого медведя...
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Angryslon
Зи-зи в очередной раз балабольством занимается. Хотя другого от грибатого уже и не приходится ждать.
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продавец-пипец
Ответ Lari
Чтоб вернуть эпоху Крылова, нужно переезжать в Балашиху.
стопудово!
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