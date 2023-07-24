Журналист Зислис о ситуации с Найтом: «Авангард» оказался на одном уровне с «Сибирью». Оптимизм обнаружить невозможно, клуб ждут смутные времена»
Михаил Зислис считает, что «Авангард» оказался на одном уровне с «Сибирью».
Ранее появилась информация, что центрфорвард Корбан Найт может расторгнуть контракт с клубом.
«Уход Найта окончательно добьет последние шансы «Авангарда» добиться серьезного результата в будущем сезоне.
Без своего канадского товарища почти наверняка снизит продуктивность американский снайпер Рид Буше.
Для Владимира Ткачева, который до сих пор колеблется, выбирая между НХЛ и КХЛ, этот фактор тоже станет негативным при принятии решения о дальнейшем месте продолжения карьеры.
Именно первая тройка, которая заслуженно считалась лучшим звеном всей лиги, выглядела безусловным козырем «Авангарда» и должна была помочь худо-бедно пережить остальные потери. Теперь, похоже, от нее ничего не останется.
Клуб в спортивном плане точно ждут смутные времена, поскольку нельзя сказать, что перед ним в стратегическом плане стояла цель провести перестройку. К этому омичей подталкивает текущая ситуация, но их готовность выглядит как минимум сомнительно.
Талантливую молодежь надо еще суметь завести в КХЛ, а рядом с ней опытных игроков, способных облегчить адаптацию и одновременно давать результат, крайне мало.
Прямо сейчас поводов для оптимизма обнаружить невозможно. Заткнуть дыры можно количественно, но не качественно.
Менеджмент клуба не имеет опыта работы даже в комфортных условиях, что уж говорить про наличие четкой антикризисной программы. Ничем внятным руководство пока не обрадовало, ограничившись редкими обтекаемыми фразами.
В реальности «Авангард», несмотря на возможность тратить деньги под потолок, внезапно оказался на одном уровне с «Сибирью».
Прямо сейчас предугадать кризис – не самая сложная задача. Гораздо сложнее понять, что должно случиться, чтобы клуб быстро вернул себя тот статус, который у него был в эпоху Крылова», – написал журналист Михаил Зислис.
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