Варицкий о натурализации: «Уловок тут не вижу. Абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Если у игрока есть желание поменять гражданство, никаких проблем»

Игорь Варицкий высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Не считаю ли наметившийся тренд на натурализацию иностранцев уловкой со стороны других клубов ? Это абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Да и в российском спорте есть огромное количество подобных примеров – даже не буду их сейчас приводить, вы и сами их прекрасно знаете.

Так же происходило перед различными Олимпиадами. Я нормально отношусь к такому тренду. Если у клуба и спортсмена есть обоюдное желание, если игрок хочет поменять гражданство, то не вижу здесь какой-то проблемы.

Мир стал другим. В последнее время границы вновь немного обозначились, но до этого они уже фактически были стерты. Что касается уловок, то я их тут не вижу. Если у клуба есть возможность, а у игрока – желание, никаких проблем», – сказал генеральный менеджер « » Варицкий.