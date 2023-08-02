Варицкий о натурализации: «Уловок тут не вижу. Абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Если у игрока есть желание поменять гражданство, никаких проблем»

Теги Витязь КХЛ Игорь Варицкий натурализация Чемпионат.com Хоккей

Игорь Варицкий высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Не считаю ли наметившийся тренд на натурализацию иностранцев уловкой со стороны других клубов КХЛ? Это абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Да и в российском спорте есть огромное количество подобных примеров – даже не буду их сейчас приводить, вы и сами их прекрасно знаете.

Так же происходило перед различными Олимпиадами. Я нормально отношусь к такому тренду. Если у клуба и спортсмена есть обоюдное желание, если игрок хочет поменять гражданство, то не вижу здесь какой-то проблемы.

Мир стал другим. В последнее время границы вновь немного обозначились, но до этого они уже фактически были стерты. Что касается уловок, то я их тут не вижу. Если у клуба есть возможность, а у игрока – желание, никаких проблем», – сказал генеральный менеджер «Витязя» Варицкий.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey w
Да конечно ) то что это началось после лимита , просто совпадение)) Таким темпами пойдет , то лимит 3 , а по факту будет по 6-7 легионеров )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий