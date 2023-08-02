Варицкий об отъезде Марченко в НХЛ: «Это билет в один конец. Только с таким настроем можно ехать. Если есть пункт о возможности вернуться в КХЛ, ничего хорошего не выйдет»

Игорь Варицкий высказался об отъезде Кирилла Марченко в НХЛ.

Варицкий является тестем нападающего « ».

– Что вы говорили перед его отъездом в НХЛ?

– Мы с ним очень много общались, когда только стали родственниками. Давным-давно Кирилл поставил перед собой цель и прошел сложный путь, который я не буду озвучивать. Этот путь всем известен.

Я его сразу предупредил, когда он не стал продлевать контракт со , что дальше ему будет сложно, потому что не будет получать места в составе. Такая политика: какой смысл для клуба наигрывать человека, который уезжает. И он не сломался, а все доказал.

Когда Кирилл уезжал в Америку, мой ему посыл заключался в следующем – в плане хоккея ты берешь билет в один конец. Только с таким настроем можно ехать в НХЛ. Если ты едешь туда, имея пункт в контракте о возможности вернуться в в случае своего пребывания в фарме… Не пойдет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это было наше с ним общее убеждение.

– Как оцените итоги его дебютного сезона в ? 21 шайба в 59 матчах – потрясающий результат для новичка лиги.

– Там ему тоже никто не выстилал ковровой дорожки. Он прошел через фарм-клуб. И хорошо, что он услышал тех, кто был с ним рядом. Он очень рано уехал в Америку, получив визу. С июля готовился в лагере новичков. Казалось бы, вроде уже состоявшийся игрок, и зачем ему это было нужно? Но это было наше общее мнение, что нужно ехать.

Он быстро подтянул язык и прошел через все ступени начального пути в НХЛ: лагерь новичков, лагерь развития, фарм-клуб. И как только ему представился шанс, когда его подняли в главную команду, он его взял. Сейчас он еще усерднее готовится к новому сезону, так как неудовлетворен предыдущим!

– Да вы что?

– Именно так. И меня очень радует в его характере, что он максималист. Мы каждый день с ним общаемся, и я вижу, как он тренируется. Меня радует, что он не довольствуется малым, а идет к большим целям и большим задачам, которые перед собой поставил. Я это только приветствую.

Уверен, Кирилл находится на правильном пути, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Варицкий.