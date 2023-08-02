Варицкий о легионерах: «В Америке людям все равно, что происходит за пределами их страны, поэтому игроки спокойно едут в Россию. Уже и чехи начали возвращаться, за год мозги встали на место»

Игорь Варицкий отметил, что в Америке людям все равно, что происходит за пределами их страны.

– В сторону иностранцев-европейцев пытались смотреть или сейчас их привезти слишком сложно даже с вашими наработанными связями?

– Конечно, пытался и отслеживал европейцев, потому что они играют рядом и это удобно делать, тем более их хоккей схож с нашим. Но в связи с событиями личного и общемирового характера кто-то сразу отказывался, кто-то брал длинную паузу, и уже мы сами понимали, что просто теряем время.

Североамериканцы более спокойно ко всему относятся и охотно соглашались приехать. И мы видим по всей лиге, что европейцев сейчас очень мало.

– Почему североамериканцы сейчас настолько охотнее готовы ехать в России? На них меньше давление на родине?

– Весной мне удалось побывать в Америке и посмотреть изнутри североамериканский хоккей. Они живут своей жизнью, и им все равно, что происходит за пределами их страны. Это мое личное наблюдение. Поэтому их игроки спокойно сюда и едут. А лично я всегда считал, что спорт вне политики.

Но, наверное, сказывается и то обстоятельство, что они намного дальше находятся от России, чем финны, шведы, чехи и так далее. Хотя мы с вами все равно видим, что уже и чехи начали постепенно возвращаться в лигу. приехал в «Барыс», вернулся в «Нефтехимик».

– Словак Мартин Гернат приехал в «Локомотив».

– Думаю, что у людей за год мозги встали на место. Этот момент непонимания сейчас проходит, и люди постепенно снимают розовые очки, – заявил генеральный менеджер « » Варицкий.