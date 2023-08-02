Борис Михайлов: «Для КХЛ хорошо, что «Динамо» укрепляется. Но пока вся эта селекция только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена еще должны сыграть»

Борис Михайлов высказался об изменениях в составе «Динамо».

– Легенда «Динамо» Виталий Давыдов недавно сказал, что в этом сезоне московская «пулька» будет самой плотной за последние годы. Согласны?

– Да, соглашусь. И «Спартак», и особенно «Динамо» этим летом укрепились. Конкуренция в Москве становится выше. Это для всех в плюс, включая ЦСКА.

– Что скажете о главных московских соперниках?

– Гусев, Ожиганов, Пыленков – это только некоторые имена игроков, которых «Динамо» удалось пригласить. Повторюсь, и для Москвы, и для всей КХЛ хорошо, что бело-голубые так укрепляются. ЦСКА нужны сильные соперники, тем более по дерби.

В то же время нужно понимать, что пока вся эта селекция только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена еще должны сыграть. Многое зависит от главного тренера Алексея Кудашова. Он уже не первый год в «Динамо», ему по силам провести свой главный сезон.

– Сможет ли вмешаться в борьбу за титул чемпиона Москвы «Спартак»?

– Мы давно ждем от красно-белых именно этого. Первый раунд плей-офф – это не уровень «Спартака», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Михайлов.