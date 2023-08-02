Борис Михайлов: «Для КХЛ хорошо, что «Динамо» укрепляется. Но пока вся эта селекция только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена еще должны сыграть»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Кудашов Борис Михайлов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Даниил Пыленков Хоккей

Борис Михайлов высказался об изменениях в составе «Динамо».

– Легенда «Динамо» Виталий Давыдов недавно сказал, что в этом сезоне московская «пулька» будет самой плотной за последние годы. Согласны?

– Да, соглашусь. И «Спартак», и особенно «Динамо» этим летом укрепились. Конкуренция в Москве становится выше. Это для всех в плюс, включая ЦСКА.

– Что скажете о главных московских соперниках?

– Гусев, Ожиганов, Пыленков – это только некоторые имена игроков, которых «Динамо» удалось пригласить. Повторюсь, и для Москвы, и для всей КХЛ хорошо, что бело-голубые так укрепляются. ЦСКА нужны сильные соперники, тем более по дерби.

В то же время нужно понимать, что пока вся эта селекция только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена еще должны сыграть. Многое зависит от главного тренера Алексея Кудашова. Он уже не первый год в «Динамо», ему по силам провести свой главный сезон.

– Сможет ли вмешаться в борьбу за титул чемпиона Москвы «Спартак»?

– Мы давно ждем от красно-белых именно этого. Первый раунд плей-офф – это не уровень «Спартака», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Михайлов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
заводчанин
Для кхл хорошо, чтобы все клубы были примерно в одинаковых условиях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий