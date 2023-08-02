Менелл о гражданстве США и России: «Хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в Америке»

Теги КХЛ Динамо натурализация ТАСС Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл сообщил, что не планирует отказываться от гражданства США.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

– Как родственники и друзья в США отреагировали на ваше решение?

– Они не думали, что у меня будет возможность получить российский паспорт. Но они знают, что я счастлив здесь. И они рады тому, что я счастлив, и поддерживают меня.

– Боец смешанного стиля Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году, а в мае текущего года отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Можете ли вы сделать то же самое?

– Я хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в США. Я надеюсь, что скоро они тоже приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта, – сказал Менелл

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5 комментариев

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Адам Нинуху
и рыбку съесть и ......
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vdvbill.e1.ru
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Старайтесь не иметь дел с людьми, у которых два гражданства
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заводчанин
На двух стульях решил усесться!
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Alexey Romanenko
Сюрпрайз!
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marshal .masha
А в армию сходить не хочешь?
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