Менелл о гражданстве США и России: «Хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в Америке»

Бреннан Менелл сообщил, что не планирует отказываться от гражданства США.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника « ».

– Как родственники и друзья в США отреагировали на ваше решение?

– Они не думали, что у меня будет возможность получить российский паспорт. Но они знают, что я счастлив здесь. И они рады тому, что я счастлив, и поддерживают меня.

– Боец смешанного стиля Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году, а в мае текущего года отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Можете ли вы сделать то же самое?

– Я хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в США. Я надеюсь, что скоро они тоже приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта, – сказал