Защитник «Динамо» Менелл получил российский паспорт (ТАСС)
Американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».
«Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг – получение спортивного гражданства», – сообщил источник.
В минувшем регулярном чемпионате Менелл провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.
Менелл играет за «Динамо» с 2022 года.
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