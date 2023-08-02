Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

Бреннан Менелл сообщил, что открыт для выступлений за сборную России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника « ».

– Знаете ли вы, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поприветствовал ваше решение получить российское гражданство?

– Да? Это очень круто. Третьяк – настоящая легенда. Я очень счастлив, что он так сказал.

– Готовы выступать за сборную России?

– Мне интересно сыграть за сборную России. Сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира. Если меня пригласят в сборную России на канала или какие-то другие турниры, то я буду играть. Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в «Динамо».

В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную, – сказал .