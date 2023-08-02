Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Кубок Первого канала КХЛ ЧМ по хоккею Динамо натурализация ТАСС Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл сообщил, что открыт для выступлений за сборную России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

– Знаете ли вы, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поприветствовал ваше решение получить российское гражданство? 

– Да? Это очень круто. Третьяк – настоящая легенда. Я очень счастлив, что он так сказал.

– Готовы выступать за сборную России?

– Мне интересно сыграть за сборную России. Сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира. Если меня пригласят в сборную России на Кубок Первого канала или какие-то другие турниры, то я буду играть. Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в «Динамо».

В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную, – сказал Менелл.

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4 комментария

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s_h_a_m_a_n
Будущая легенда красной машины-Боря Менелин!!
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Игорь Игорев
Знаете, почему по ESPN и вообще со всех утюгов в США не кричат, что он предатель и изменник родины?
Потому что в отличии от банановых республик в цивилизованных странах у каждого ее гражданина есть права. В частности право выбора.
В данном случае человек выбрал деньги, и это не плохо и не хорошо. Это его право!
Человеку с мышлением бесправного раба это сложно понять.
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Олег НН
если будешь сильнее наших то все возможно ,
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Эльдар Константинов
Ответ Игорь Игорев
Знаете, почему по ESPN и вообще со всех утюгов в США не кричат, что он предатель и изменник родины? Потому что в отличии от банановых республик в цивилизованных странах у каждого ее гражданина есть права. В частности право выбора. В данном случае человек выбрал деньги, и это не плохо и не хорошо. Это его право! Человеку с мышлением бесправного раба это сложно понять.
Всё намного проще: потому что США - нищая страна, которым надо избавляться от каждого рта, ибо не в состоянии прокормить. Где вся твоя зарплата уходит просто на оплату счетов, аренды и хавчик и где каждый ходит с кучей кредитных карт. Где сын простых родителей не имеет никакого шанса получить нормальное образование, потому что это дорого. Где не хватает специалистов, и в связи с этим они бегают по всему миру с грин-картами, потому что большинство своих - не в состоянии оплатить обучение.
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