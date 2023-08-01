Сергачев о контракте с «Тампой» на 68 млн долларов: «Деньги не тратятся, а откладываются на детей, на будущее, когда завершу карьеру»

Михаил Сергачев высказался о своем контракте с «Тампой» на 68 млн долларов.

В июле 2022 года защитник подписал соглашение на 8 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов.

– В этом году вступает в силу ваш новый контракт. Что вообще почувствовали, когда пришел подписной бонус (6,5 млн долларов) на счет?

– Ничего не почувствовал. У меня и до этого был хороший контракт, и первый контракт был хорошим.

Все эти деньги не тратятся, а откладываются на будущее. Сейчас у меня и у моей семьи комфортная жизнь, я откладываю на сына, на детей, на будущее, когда я завершу карьеру.

Так что никакой разницы, я не почувствовал, что сейчас могу пойти и купить самолет. Мне это неинтересно.

– Вы говорили, что новый контракт – это больше мотивации для вас. А что насчет ответственности? Вы теперь самый высокооплачиваемый защитник команды.

– Ко мне уже так относились в прошлом году. «Поддушивали» в раздевалке меня и . Иногда было неловко.

Большая ответственность была и в прошлом сезоне, когда меня поставили в первую спецбригаду большинства. Плюс сейчас в команде из леворуких защитников остались только я и Хедман. Понимаю, чего стоит моя ошибка. И ответственность, и доверие со стороны команды чувствую.

– Хедман вас не подкалывает, что теперь порой вы играете больше него и зарабатываете больше?

– Я бы не сказал, что зарабатываю больше него. Есть же такая штука, как инфляция. Когда он подписывал контракт, и потолок был другим.

Хедман – воспитанный человек, он никогда в жизни сам не поднимет эту тему. Про игровое время он тоже никогда не говорит. Если он видит, что я больше играю, то его это заводит, он еще больше начинает работать.

В этом плане я вообще его очень сильно уважаю, что у него нет обид. У нас здоровая конкуренция. Это круто! Хеди для меня большой пример, – сказал защитник « ».