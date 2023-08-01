Марченко об английском языке: «Меня понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно. Буду брать репетитора»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Матч ТВ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сообщил, что намерен улучшить уровень владения английским языком.

– Новый сезон, пришел новый тренер, весьма титулованный. Что Майк Бэбкок может дать команде и какого результата теперь стоит ждать?

– Я в любом случае надеюсь на самые высокие результаты. Если говорить за себя, всегда хочу выигрывать титулы. Потому что за свою пока что недолгую карьеру я не брал первых мест на больших турнирах, поэтому для меня – это задача номер один.

Думаю, тренер сделает нашу команду лучше. И я, и команда в целом готовы. Думаю, мы все вместе сплотимся и будем работать на командный результат.

– Вы еще молодой, думаю, много выиграете…

– Надеюсь, что так. Но это все равно новый экспириенс.

– Как ваш английский, кстати?

– Да нормально, вот слово «экспириенс» знаю (смеется).

– Не разговариваете еще?

– Разговариваю неплохо, но на своем английском. Сейчас буду брать репетитора, хочется больше развивать именно разговорный аспект, чтобы во время игры что-то можно было сказать.

– На льду приходится тяжело?

– Меня все понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно, чтобы было проще другим, – сказал форвард «Блю Джекетс». 

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3 комментария

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цэсемьэр
репетитор нужен для структуры речи, а для разговорного языка - лексика и практика.
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JacketsBench
Кирилл в этом плане большой молодец. Языком не совсем хорошо владеет, но от интервью не отказывается. Говорит как может, в целом его понимают. Примеров таких даже и не вспомню, если про русских в Коламбусе говорить.
Чинахов и Бобровский с Панариным, например, очень долго не давали интервью на английском (кто-то вовсе так и не дал), хотя в команде их прекрасно понимали.
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