Марченко об английском языке: «Меня понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно. Буду брать репетитора»
Кирилл Марченко сообщил, что намерен улучшить уровень владения английским языком.
– Новый сезон, пришел новый тренер, весьма титулованный. Что Майк Бэбкок может дать команде и какого результата теперь стоит ждать?
– Я в любом случае надеюсь на самые высокие результаты. Если говорить за себя, всегда хочу выигрывать титулы. Потому что за свою пока что недолгую карьеру я не брал первых мест на больших турнирах, поэтому для меня – это задача номер один.
Думаю, тренер сделает нашу команду лучше. И я, и команда в целом готовы. Думаю, мы все вместе сплотимся и будем работать на командный результат.
– Вы еще молодой, думаю, много выиграете…
– Надеюсь, что так. Но это все равно новый экспириенс.
– Как ваш английский, кстати?
– Да нормально, вот слово «экспириенс» знаю (смеется).
– Не разговариваете еще?
– Разговариваю неплохо, но на своем английском. Сейчас буду брать репетитора, хочется больше развивать именно разговорный аспект, чтобы во время игры что-то можно было сказать.
– На льду приходится тяжело?
– Меня все понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно, чтобы было проще другим, – сказал форвард «Блю Джекетс».
Чинахов и Бобровский с Панариным, например, очень долго не давали интервью на английском (кто-то вовсе так и не дал), хотя в команде их прекрасно понимали.