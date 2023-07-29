Панарин, Марченко, Чинахов, Гурьянов, Просветов провели мастер-класс для детей в Москве
Российские хоккеисты из НХЛ провели мастер-класс для детей в Москве.
Мероприятие для детей 2011-2013 годов рождения прошло на московской «Arena play Север».
В мастер-классе приняли участие Артемий Панарин («Рейнджерс»), Иван Просветов («Аризона»), Кирилл Марченко и Егор Чинахов (оба – «Коламбус»), а также Денис Гурьянов («Нэшвилл»).
Участники мероприятия провели бросковые упражнения, занятия на дриблинг, упражнения для вратарей и буллиты. Перед стартом мастер‑класса состоялась автограф‑сессия Марченко, Чинахова и Просветова.
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