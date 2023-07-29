Панарин, Марченко, Чинахов, Гурьянов, Просветов провели мастер-класс для детей в Москве

Теги Рейнджерс Нэшвилл Коламбус Аризона НХЛ Артемий Панарин Денис Гурьянов Матч ТВ Кирилл Марченко Егор Чинахов Иван Просветов Хоккей

Российские хоккеисты из НХЛ провели мастер-класс для детей в Москве.

Мероприятие для детей 2011-2013 годов рождения прошло на московской «Arena play Север». 

В мастер-классе приняли участие Артемий Панарин («Рейнджерс»), Иван Просветов («Аризона»), Кирилл Марченко и Егор Чинахов (оба – «Коламбус»), а также Денис Гурьянов («Нэшвилл»).

Участники мероприятия провели бросковые упражнения, занятия на дриблинг, упражнения для вратарей и буллиты. Перед стартом мастер‑класса состоялась автограф‑сессия Марченко, Чинахова и Просветова.

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