Панарин, Марченко, Чинахов, Гурьянов, Просветов провели мастер-класс для детей в Москве

Российские хоккеисты из НХЛ провели мастер-класс для детей в Москве.

Мероприятие для детей 2011-2013 годов рождения прошло на московской «Arena play Север».

В мастер-классе приняли участие (« »), Иван Просветов (« »), Кирилл Марченко и (оба – « »), а также Денис Гурьянов («Нэшвилл»).

Участники мероприятия провели бросковые упражнения, занятия на дриблинг, упражнения для вратарей и буллиты. Перед стартом мастер‑класса состоялась автограф‑сессия Марченко, Чинахова и Просветова.