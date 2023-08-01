Марченко о том, что разбил нос Маршанду: «Был бы русский парень или знакомый – я бы извинился, может. А его впервые видел. Если что, Брэд, извини!»

Теги Бостон Коламбус НХЛ Брэд Маршанд Матч ТВ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сказал, что не извинялся перед Брэдом Маршандом за разбитый нос.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» (1:2 ОТ) в марте. Россиянин получил 4 минуты штрафа. 

– В матче против «Бостона» вы разбили нос Брэду Маршанду. Созванивались потом, чтобы узнать о его состоянии?

– Нет, конечно. Я его знать не знаю, он меня – тоже. Игровой момент, всякое бывает.

Был бы это русский парень или мой знакомый – я бы извинился, может. А так Маршанда первый раз видел, впервые играл против него. Диалога никакого не было. Взрослые люди, все все прекрасно понимают.

Если бы мне так же разбили нос во время игры, я бы не ждал никаких извинений. Это хоккей, поэтому мы и играем в него. Но если что, Брэд, извини! – сказал форвард «Блю Джекетс». 

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