Марченко о том, что разбил нос Маршанду: «Был бы русский парень или знакомый – я бы извинился, может. А его впервые видел. Если что, Брэд, извини!»

Кирилл Марченко сказал, что не извинялся перед Брэдом Маршандом за разбитый нос.

Эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между « » и «Бостоном» (1:2 ОТ) в марте. Россиянин получил 4 минуты штрафа.

– В матче против « » вы разбили нос Брэду Маршанду. Созванивались потом, чтобы узнать о его состоянии?

– Нет, конечно. Я его знать не знаю, он меня – тоже. Игровой момент, всякое бывает.

Был бы это русский парень или мой знакомый – я бы извинился, может. А так Маршанда первый раз видел, впервые играл против него. Диалога никакого не было. Взрослые люди, все все прекрасно понимают.

Если бы мне так же разбили нос во время игры, я бы не ждал никаких извинений. Это хоккей, поэтому мы и играем в него. Но если что, Брэд, извини! – сказал форвард «Блю Джекетс».