Марченко о Коламбусе: «Зоопарк – любимое место. Красная панда офигенная вообще, я обожаю ее!»

Кирилл Марченко сказал, что ему понравился зоопарк с красной пандой в Коламбусе.

– Вы установили клубный рекорд по голам среди новичков. Это как-то сказалось на узнаваемости в городе?

– Иногда узнают, но чтобы прямо часто – нет. Да и мы с женой особо в город не выходили: всегда вдвоем время проводим с Егором Чинаховым. Сезон идет, много игр, времени нет выбираться.

Мое любимое место – зоопарк в . Там можно погулять хорошо, а насчет достижений – это все приятно, но хочется еще больше разных рекордов. Цели – самые высокие, поэтому я стараюсь не оглядываться назад, а идти только вперед.

– А любимое животное в зоопарке есть?

– Да, красная панда. Офигенная вообще, я обожаю ее! Там много разных интересных животных представлено, но именно красная панда мне очень нравится. Они вроде бы в Красной книге, могу ошибаться (вид внесен в книгу и считается находящимся в опасности – Sports.ru), там потом правочку сделайте (смеется).

Там есть еще опция: можно внутрь к ним сходить, покормить, погладить. Но я надеюсь, что можно погладить. Не знаю, будем смотреть. Вот приедем в этом году – пойдем сразу запишемся с женой. Очередь такая, что придется минимум месяца полтора ждать, – сказал форвард «Блю Джекетс».