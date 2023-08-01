Кузнецов сообщил, что предпочел бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпиады

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Евгений Кузнецов сообщил, что предпочел бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпийских игр.

Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Кубок Стэнли или «Харт Трофи»?

– «Харт Трофи». Кубок есть уже.

– Кубок Стэнли или золото Олимпиады?

– Еще один Кубок Стэнли.

Гретцки или Овечкин?

– Овечкин, конечно (смеется).

– Забить или отдать?

– Не пропустить, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.

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11 комментариев

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Art Ebosh
Ответ Oleg Olegov
Снег или лёд?
КОКАИНУМ (с)
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tyabs
ну как бы да. ничего удивительного
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Crenk
Но по крайней мере бронза ОИ нужна наверное
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забил на оборону
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Ну и классика от Евгена.
- Очко. Набрать, вырвать, др. варианты?
- Своё сохранить.
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k.vlad
Я за Кузю! Какой блин грецки?)) ТОЛЬКО КУЗНЕЦОВ!!!
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k.vlad
Шутку мою никто не поймет.., у меня фамилия : Кузнецов!)))
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Дмитрий Кутузов
Как можно сравнивать поход продолжительностью 9 месяцев с турниром, который проводят за 1,5 недели?! Естественно что победа в Кубке Стэнли - гораздо ценнее. Тем более что серии до 4-х побед - гораздо более объективный показатель, чем отдельно взятый матч, который может неудачно сложиться для гораздо более сильной команды.

Про ценность медалей ОИ и ЧМ любят рассказывать совковые пенсы и их последователи в лице Йозе/Назара и иже с ними...
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