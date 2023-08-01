Кузнецов сообщил, что предпочел бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпиады
Евгений Кузнецов сообщил, что предпочел бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпийских игр.
Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
– Кубок Стэнли или «Харт Трофи»?
– «Харт Трофи». Кубок есть уже.
– Кубок Стэнли или золото Олимпиады?
– Еще один Кубок Стэнли.
– Овечкин, конечно (смеется).
– Забить или отдать?
– Не пропустить, – сказал форвард «Вашингтона» Кузнецов.
- Очко. Набрать, вырвать, др. варианты?
- Своё сохранить.
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