Кузнецов сообщил, что предпочел бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпиады

Евгений Кузнецов сообщил, что предпочел бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпийских игр.

стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

– или «Харт Трофи»?

– «Харт Трофи». Кубок есть уже.

– Кубок Стэнли или золото Олимпиады?

– Еще один Кубок Стэнли.

– или ?

– Овечкин, конечно (смеется).

– Забить или отдать?

– Не пропустить, – сказал форвард « » Кузнецов.