Кудашов о Крикунове: «Его приглашение в «Динамо» – моя инициатива, для меня он тоже советник. Нам необходимо мнение авторитетного специалиста»

Алексей Кудашов сказал, что был инициатором приглашения Владимира Крикунова в «Динамо».

73-летний специалист стал советником генерального директора московского клуба Сергея Сушко.

Ранее он дважды возглавлял «Динамо» и выигрывал с клубом чемпионат России (2005 год) и Кубок европейских чемпионов (2006).

«Его приглашение в « » – моя инициатива. Я позвонил ему и предложил пополнить наши ряды. Роли, должности могут быть разными, но лично для меня он тоже советник. Владимир Васильевич – очень опытный человек.

Не надо стесняться лишний раз спросить его мнение, узнать взгляд со стороны. Он не учит нас тому, как работать. Нам необходимо нейтральное мнение опытного, авторитетного специалиста, который заинтересован в результате команды.

Он прошел множество жизненных, хоккейных ситуаций. Тренеры иногда в процессе работы не замечают элементарных вещей. Владимир Васильевич всегда подскажет», – сказал главный тренер «Динамо».