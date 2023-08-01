Кудашов о Крикунове: «Его приглашение в «Динамо» – моя инициатива, для меня он тоже советник. Нам необходимо мнение авторитетного специалиста»

Теги Алексей Кудашов Владимир Крикунов КХЛ Динамо Р-Спорт Хоккей

Алексей Кудашов сказал, что был инициатором приглашения Владимира Крикунова в «Динамо».

73-летний специалист стал советником генерального директора московского клуба Сергея Сушко.

Ранее он дважды возглавлял «Динамо» и выигрывал с клубом чемпионат России (2005 год) и Кубок европейских чемпионов (2006). 

«Его приглашение в «Динамо» – моя инициатива. Я позвонил ему и предложил пополнить наши ряды. Роли, должности могут быть разными, но лично для меня он тоже советник. Владимир Васильевич – очень опытный человек.

Не надо стесняться лишний раз спросить его мнение, узнать взгляд со стороны. Он не учит нас тому, как работать. Нам необходимо нейтральное мнение опытного, авторитетного специалиста, который заинтересован в результате команды.

Он прошел множество жизненных, хоккейных ситуаций. Тренеры иногда в процессе работы не замечают элементарных вещей. Владимир Васильевич всегда подскажет», – сказал главный тренер «Динамо». 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beerfanidi
Интересно тасуется колода)) А в 2005 году у Васильича для Николаича места не нашлось...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Крикунов будет рассказывать хоккеистам про ЛГБТ на Западе и как им повезло играть в Динамо?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий