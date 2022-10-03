Кудашов о спаренных матчах: «Не думаю, что это хорошо. В НХЛ наверняка тоже не счастливы играть два дня подряд»

высказал мнение о том, нужно ли в играть два матча за два дня.

Главный тренер московского прокомментировал победу над (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сложная, тяжелая и опасная игра. Несмотря на то, что весь матч владели преимуществом, соперник опасно контратаковал.

Нашли в себе силы, хотя играли второй день подряд. Показали хорошее движение и продемонстрировали самоотдачу.

Свежести не хватило в завершении, в первом и во втором периодах была масса моментов. С другой стороны, сюжет был интересный.

– провел хорошую игру. В Северной Америке спаренные матчи – это обыденность. Как думаете, повлиял ли этот факт?

– У нас в молодежке играют два дня подряд. Все ребята прошли через спаренные игры. Если хорошо сыграл, значит привык.

– В КХЛ мало игр по два дня подряд. Как вы лично относитесь к такой практике?

– Мы вчера дома играли, а сегодня на выезде. Нам повезло, что мы практически в одном городе.

Я не думаю, что это хорошо. В НХЛ наверняка тоже не счастливы играть два дня подряд. Не успеваешь восстановиться.

Все хотят выиграть и понимают, что днем ранее затратили много сил. Думаю, что через день играть лучше, – сказал главный тренер московского «Динамо».

3 октября «Динамо» сыграло с «Куньлунем» в Мытищах, а днем ранее, 2 октября, встречалось с «Северсталью» на домашней арене.