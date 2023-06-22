Давыдов о «Динамо»: «В 90-е молодые были мотивированными на большие победы. Сегодня глаза горят у молодежи в основном за экранами телефонов. КХЛ воспринимают как трамплин»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Кудашов Виталий Давыдов Владимир Юрзинов Алексей Жамнов Виктор Козлов Алексей Яшин Дарюс Каспарайтис НХЛ КХЛ Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о молодых игроках «Динамо».

– Как помочь молодежи сделать решающий шаг?

– Вспомнил бы начало 90-х годов, когда работал начальником «Динамо», и тренерский штаб нашего мэтра Владимира Юрзинова каждый год запускал в большой хоккей пять-шесть игроков, которые становились звездами не только клуба, но и сборной России. Это Алексей Яшин, Виктор Козлов, Алексей Жамнов, Дарюс Каспарайтис и многие-многие другие.

Такой мощный показатель – результат планомерной работы внутри клуба всех руководителей и тренеров. К такой работе нынешнему «Динамо» нужно стремиться. Тогда и вернем себе лидирующие позиции.

– Знаем, что болельщики «Динамо» до сих пор переживают кубковое поражение от «Торпедо», козырем которого стал как раз молодежный фактор...

– Поражение действительно обидное. Но, усвоив этот урок доверия молодежи от Игоря Ларионова, надо неудачу забыть, впереди у «Динамо» много побед.

Я по-прежнему верю в тренерский штаб Алексея Кудашова. Думаю, теперь наш главный тренер будет мудрее. Немного под другим углом взглянет на какие-то тактические модели, на молодежный фактор. Но у меня много вопросов и к самой молодежи «Динамо».

– Каких?

– Мы вспомнили 90-е годы «Динамо» во главе с Юрзиновым, но тогда молодые были другими. По-спортивному злыми, с горящими глазами, мотивированными на большие победы не только в клубе, но и в сборной.

Если обобщать, то сегодня этого, к сожалению, нет. Глаза горят у молодежи в основном за экранами компьютеров и телефонов. Многие воспринимают КХЛ всего лишь как трамплин и мечтают как можно быстрее уехать в НХЛ.

Тут необходима тонкая работа тренеров и руководителей. Нужно прививать молодым правильные ценности, выставлять правильные ориентиры. Без этого в профессиональном хоккее они будут обречены на маленькие роли, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Alexander Poljakov
Раньше ещё трава зеленее была
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Венсан Лекавалье
Уникальнейший защитник был. При росте 172см. был столпом обороны Динамо и сборной , учил Васильева, признавался лучшим на ЧМ. М- да...А насчёт " раньше трава была зеленее" скажу так; кто слаще хрена ничего в своей жизни не ел, тому и полынь как сахарный тростник
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banchik1
В Нижнем молодежь, надо полагать, другая - компьютерами с телефонами не пользуется, об интернете не слышала, что такое НХЛ не знает. Ясно-понятно. Клево все на неправильную молодежь списывать. При всем уважении к заслуженному чемпиону.
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Михаил Шаповалов
Эсли КХЛ выглядит как трамплин, ощущается как трамплин, служит трамплином, то наверное это и есть трамплин.
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Кеша
Дааа. К словам Виталия Семеновича добавить нечего. В начале 90-х вообще всех рвали ! Помнится была рубка в финале с ЦСКА Тихонова в 1990. Состав у ЦСКА тогда был очень приличный . И обыграли же. Какой там СКА -суперклуб. СКА был на 15 месте из 16 возможных .
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Андрей Королёнок
Ответ Венсан Лекавалье
Уникальнейший защитник был. При росте 172см. был столпом обороны Динамо и сборной , учил Васильева, признавался лучшим на ЧМ. М- да...А насчёт " раньше трава была зеленее" скажу так; кто слаще хрена ничего в своей жизни не ел, тому и полынь как сахарный тростник
Пенсию так просто не дают. На сто лет Динамо, команда вылетает в первом круге, ветеран говорит, всë по плану, 10 лет не проходим второй круг тоже оправдывает, в руководстве Чехорда опять мочит, нельзя так "преданно" Любить клуб.
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DYNAMOLEG
Виталий Семёнович всё верно говорит, но кроме Кудашова. Не наш он. Не Динамовский. Кудашов не знает, что такое не носить красного и закрашивать даже звёздочку. Кудашов не прошёл нашу школу, не жил в интернате, не впитал приемственность от старших Динамовцев...
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хОКкейный батя
я не понимаю о каких победах он говорит в 90-е
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Кеша
Ответ Венсан Лекавалье
Уникальнейший защитник был. При росте 172см. был столпом обороны Динамо и сборной , учил Васильева, признавался лучшим на ЧМ. М- да...А насчёт " раньше трава была зеленее" скажу так; кто слаще хрена ничего в своей жизни не ел, тому и полынь как сахарный тростник
Поддерживаю . Не только Валерия Ивановича учил , а вообще всех партнеров и по сборной страны в том числе.
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