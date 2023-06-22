Давыдов о «Динамо»: «В 90-е молодые были мотивированными на большие победы. Сегодня глаза горят у молодежи в основном за экранами телефонов. КХЛ воспринимают как трамплин»

Виталий Давыдов высказался о молодых игроках «Динамо».

– Как помочь молодежи сделать решающий шаг?

– Вспомнил бы начало 90-х годов, когда работал начальником «Динамо», и тренерский штаб нашего мэтра каждый год запускал в большой хоккей пять-шесть игроков, которые становились звездами не только клуба, но и сборной России. Это Алексей , , , и многие-многие другие.

Такой мощный показатель – результат планомерной работы внутри клуба всех руководителей и тренеров. К такой работе нынешнему «Динамо» нужно стремиться. Тогда и вернем себе лидирующие позиции.

– Знаем, что болельщики «Динамо» до сих пор переживают кубковое поражение от «Торпедо», козырем которого стал как раз молодежный фактор...

– Поражение действительно обидное. Но, усвоив этот урок доверия молодежи от Игоря Ларионова, надо неудачу забыть, впереди у «Динамо» много побед.

Я по-прежнему верю в тренерский штаб Алексея Кудашова. Думаю, теперь наш главный тренер будет мудрее. Немного под другим углом взглянет на какие-то тактические модели, на молодежный фактор. Но у меня много вопросов и к самой молодежи «Динамо».

– Каких?

– Мы вспомнили 90-е годы «Динамо» во главе с Юрзиновым, но тогда молодые были другими. По-спортивному злыми, с горящими глазами, мотивированными на большие победы не только в клубе, но и в сборной.

Если обобщать, то сегодня этого, к сожалению, нет. Глаза горят у молодежи в основном за экранами компьютеров и телефонов. Многие воспринимают КХЛ всего лишь как трамплин и мечтают как можно быстрее уехать в НХЛ.

Тут необходима тонкая работа тренеров и руководителей. Нужно прививать молодым правильные ценности, выставлять правильные ориентиры. Без этого в профессиональном хоккее они будут обречены на маленькие роли, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.