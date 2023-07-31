Мартемьянов о том, почему не смог привыкнуть к жизни в Германии: «Не русские они! А я не смог стать немцем»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов рассказал, почему не смог привыкнуть к жизни в Германии.

Экс-хоккеист в 1993-1995 годах выступал за немецкие «Кельнер Хайе» и «Ратинген».

– Тогда уезжали от нищеты! Чисто заработать. Зарплата здесь [в России] была 200 долларов, а нужно было семью кормить. А в Германии мне пообещали тысячу марок, конечно я туда поехал.

90-е – сумасшедшие годы, дикие. Но интересные. Лично я не смог ужиться в Германии. Не привыкли мы с супругой к их укладу жизни.

– Почему не прижились в Германии?

– Не русские они! А я не смог стать немцем. И даже те наши люди, кто получали со временем немецкие паспорта, оставались в душе русскими, – сказал главный тренер «Амура». 

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