Мартемьянов о построении команды в «Амуре»: «Мне дали карт-бланш – стройте, а мы с вас спросим! Обосрался? Иди отсюда!»

Андрей Мартемьянов рассказал, что в «Амуре» ему дали карт-бланш на построение команды.

– «Амур» сделал несколько громких приобретений, помимо Коршкова это и Бродхерст. Но были и те, кто отказались. Если вы вели с кем-то личные беседы, то какие у вас были аргументы? Ну, кроме денег – это к менеджерам.

– Я не буду выдавать свои секреты! (смеется). Если в двух словах, то старался мотивировать игроков. Говорю, что от них хочу видеть в команде. Некоторых это цепляло и они подписывали контракты. С кем-то перед подписанием контракта приходилось говорить не единожды. Стереотип, что Дальний Восток – это ужас какой-то, пора давным-давно ломать.

– Но пока он не сломлен.

– Пока – нет. Его начали ломать наши соседи, а нам их надо в этом поддержать. Нужно показать, что на Дальнем Востоке такая же жизнь, тоже есть хоккей. Отношение к хоккею там очень приличное.

– Для вас лично «Амур» был единственным вариантом после ухода из «Сибири»?

– Я знаю, что некоторые клубы мою кандидатуру рассматривали. Но «Амур» вышел с самым конкретным предложением, и я дал согласие практически сразу. Мои пожелания, такие как сохранение тренерского штаба и участие в комплектовании команды, были приняты. Не что я ставил какие-то ультиматумы, но было важно, чтобы без моего согласия игроки в «Амуре» не появлялись. С Вадимом Анатольевичем Покотило мы знакомы 10-12 лет, прекрасно понимаем друг друга.

– Попав в «Амур», у которого сейчас увеличился бюджет и соответственно амбиции, у вас не возникло дежавю с Екатеринбургом, где при вас происходили похожие процессы?

– Скорее нет, чем да. В « » мне дали уже готовую команду. Я тогда подписал контракт последним! Вовлеченности в построение команды не было. Мне говорили «не надо только сейчас выгонять всех подряд как Разин». Ставили те или иные условия.

Я был еще неопытный тренер, на многое соглашался ради такого шанса. Как бы то ни было, кое-чего с «Автомобилистом» мы все-таки добились: и серия из 18 побед подряд, и прохождение во второй раунд. Какой-то след в истории свердловского хоккея как тренер я оставил. Чуть-чуть.

– В Хабаровске иначе?

– Да. Вот вам чистый лист – стройте, а мы с вас спросим! Обосрался? Иди отсюда! Все честно и открыто. Мне дали полный карт-бланш. Сам процесс интересен.

Теперь вместе с ребятами будем строить команду. Пока не без сложностей, но я вижу, как парни реагируют на серьезные нагрузки, и меня это радует. Мы должны пройти через трудности, чтобы стать единым кулаком.

Работая с «Сибирью», я говорил «сколько мы перепрыгали, перебегали, льда перегрызли, что мы сейчас творим-то? Все в песок ушло?». Эти слова не всех цепляли, но мы нередко игры переворачивали. Важно понять, на каких струнах играть. Почивать на лаврах я никому не дам, кто бы что ни выигрывал раньше, – сказал главный тренер « ».