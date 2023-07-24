Мартемьянов о Николишине: «Насильно мил не будешь. Я работаю с теми, кто у меня есть. Не знаю, как будет развиваться его ситуация»

Андрей Мартемьянов высказался о ситуации с отсутствием контракта у Ивана Николишина.

– Что вы думаете о ситуации с отсутствием контракта у ? Один из главных лидеров прошлогоднего «Амура» лично вам нужен в команде?

– Я скажу так – кто на контракте, они все в команде. Ему предложили контракт, и я так понимаю, что он его по каким-то причинам не подписывает.

Я работаю с теми, кто у меня есть. Иван не мой игрок, и в этой ситуации он даже не имеет права появиться на предсезонном сборе.

– Тренироваться с командой он не имеет права – это понятный юридический факт.

– Хочешь подписать контракт? Ради бога, мы будем рассматривать. Если не хочешь? Что ж, насильно мил не будешь. Именно так я отношусь к данной ситуации.

Есть парни, с которыми мы сейчас занимаемся и с которых мы требуем. А Николишин сейчас находится в таком же статусе, как и любой арендованный игрок, которого нам могут в теории предложить. Как дальше будет развиваться его ситуация, я не знаю, – сказал главный тренер « ».