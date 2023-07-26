Егор Коршков: «Я приехал в «Амур», чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами»

Егор Коршков рассказал о предсезонной подготовке «Амура».

«Первый разговор с ? Мы хорошо поговорили, обсудили некоторые нюансы относительно предсезонной подготовки.

Думаю, что сейчас, уже находясь в расположении команды, подробнее поговорим и о роли, и обо всем остальном. Но и так понятно, что я приехал сюда, чтобы быть лидером, а не прятаться за чьими-то спинами.

Особенности предсезонной подготовки в сравнении с другими тренерами? Вы знаете, довольно сложно сравнивать одного тренера с другими, потому что каждый работает индивидуально и имеет свой подход. У каждого специалиста есть свое видение хоккея, поэтому и акцент делается на разных вещах. В этом плане я считаю, что никогда нельзя сравнивать тренеров.

Сейчас упор делается на физических кондициях, потому что нужно показывать быстрый хоккей – пятеро в атаке, пятеро в обороне. У нас есть не такой большой период времени, чтобы сплотиться, стать одной командой и уже войти в сезон действительно как одна команда», – сказал нападающий « ».