Мартемьянов о шансах «Амура» выиграть Кубок Гагарина до 2026 года: «Все вполне реально. К нам могут поехать достойные игроки»

Андрей Мартемьянов высказался о шансах «Амура» выиграть Кубок Гагарина до 2026 года.

– Много разговоров ведется о знаменитой на всю лигу стратегии «Амура» – до 2026 года. Это реально?

– Я вам скажу, что « » уже поменял существовавший на протяжении многих лет стереотип, согласно которому Дальний Восток является окраиной нашего хоккея. И мы тоже собираемся это сделать.

К нам могут поехать достойные игроки. К тому же можно использовать географическое положение. Тут есть плюсы. И все вполне реально.

Почему нет? Я не думаю, что только очень сильные игроки могут сделать результат. В хоккее много компонентов, которые важны для достижения конечного результата.

За океаном мы видим, как только собравшиеся команды с ходу доходили до финала Кубка Стэнли. Просто это надо понимать каждому из игроков, каждому из работников клуба. Это надо понимать всем. Тогда это вполне достижимая цель.

Если есть люди, которые готовы к ней идти и выполнять все то, что можно и даже нельзя. Тогда все будет реально, – сказал главный тренер « ».