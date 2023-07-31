Мартемьянов об уходе из «Сибири»: «Обоюдное решение. Возможно, не все в моем подходе устраивало руководство. Меня тоже не все устраивало»

Теги Сибирь Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался об уходе из «Сибири».

Специалист возглавлял новосибирский клуб на протяжении двух сезонов и покинул его в апреле этого года. Сейчас Мартемьянов возглавляет «Амур». 

– Вы довольно тихо покинули «Сибирь». Приходя на итоговую пресс-конференцию, понимали, что не останетесь в клубе?

– Не совсем. Но конкретных предложений и телодвижений в свою сторону не видел. Нутром я чувствовал, что в Новосибирске не останусь.

– Все-таки в решении пойти разными дорогами какова доля ваша и какова клуба?

– Я думаю, что это обоюдное решение. Возможно, не все в моем подходе к работе устраивало руководство. Меня тоже не все устраивало.

Мы многое сделали, хотя хотелось бы еще больше. Однако моя совесть перед болельщиками и руководством чиста. Единственное, хотелось зацепиться в серии с «Авангардом». Думаю, если бы прошли первый круг, то и предложение бы поступило. Задачу вернуть команду в плей-офф, которая передо мной стояла при назначении в «Сибирь», я выполнил. И игра была, и команду хорошую сделали. К сожалению, некоторые лидеры сейчас ушли.

– Говорили, что у вас в контракте было прописано, что контракт продлевается, если вы проходите во второй раунд плей-офф. Так ли это?

– Нет, такого не было. Пункт в контракте у меня был, но касался первого сезона. Если я вывожу команду в плей-офф, то соглашение автоматически продлевается на второй год. Так и случилось. А задача выйти во второй раунд в моем контракте прописана не была, – сказал Мартемьянов. 

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