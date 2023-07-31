Мартемьянов об уходе из «Сибири»: «Обоюдное решение. Возможно, не все в моем подходе устраивало руководство. Меня тоже не все устраивало»

Андрей Мартемьянов высказался об уходе из «Сибири».

Специалист возглавлял новосибирский клуб на протяжении двух сезонов и покинул его в апреле этого года. Сейчас Мартемьянов возглавляет « ».

– Вы довольно тихо покинули « ». Приходя на итоговую пресс-конференцию, понимали, что не останетесь в клубе?

– Не совсем. Но конкретных предложений и телодвижений в свою сторону не видел. Нутром я чувствовал, что в Новосибирске не останусь.

– Все-таки в решении пойти разными дорогами какова доля ваша и какова клуба?

– Я думаю, что это обоюдное решение. Возможно, не все в моем подходе к работе устраивало руководство. Меня тоже не все устраивало.

Мы многое сделали, хотя хотелось бы еще больше. Однако моя совесть перед болельщиками и руководством чиста. Единственное, хотелось зацепиться в серии с «Авангардом». Думаю, если бы прошли первый круг, то и предложение бы поступило. Задачу вернуть команду в плей-офф, которая передо мной стояла при назначении в «Сибирь», я выполнил. И игра была, и команду хорошую сделали. К сожалению, некоторые лидеры сейчас ушли.

– Говорили, что у вас в контракте было прописано, что контракт продлевается, если вы проходите во второй раунд плей-офф. Так ли это?

– Нет, такого не было. Пункт в контракте у меня был, но касался первого сезона. Если я вывожу команду в плей-офф, то соглашение автоматически продлевается на второй год. Так и случилось. А задача выйти во второй раунд в моем контракте прописана не была, – сказал Мартемьянов.