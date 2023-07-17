Директор «Лады» одобряет натурализацию легионеров: «Такая обстановка в мире, пускай видят, что в России хорошо жить и хорошо играть в хоккей»

Теги Лада СКА Рафик Якубов КХЛ Динамо Брендан Лайпсик Бреннан Менелл Хоккей

Рафик Якубов не возражает против натурализации иностранных хоккеистов.

Бреннан Менелл из московского «Динамо» и Брендан Лайпсик из СКА в скором времени могут получить российское гражданство и потерять статус легионера в КХЛ. Одобряете ли вы подобную натурализацию в хоккее?

– Однозначно – да. Есть же примеры в футболе, где иностранцы получают российский паспорт.

Тем более сейчас такая обстановка в мире и пускай видят, что в России хорошо жить и хорошо играть в хоккей. Все условия для этого созданы, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

Ранее Якубов сообщил, что нападающий Остап Сафин, подписавший пробный контракт с «Ладой», отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт.

7 комментариев

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продавец-пипец
Рафик неуиноуат!
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Jeff Lebowski
Ну, за стерилизацию легионеров!
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Заборостроитель
Лада поменяет шильдики
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Roman Roman
то есть за отрытую лазейку обхода лимита?
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ОлегИванов
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Русофобы хотят, что-бы из России бежали, а вот в Россию никого не пускать.
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Chess
Если натурализовать всех легионеров, тогда не будет ни одного легионера и это будет плоды системы "Красной машины" - бинго.
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genowayy
Еще бы ты не одобрил.
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