Директор «Лады» одобряет натурализацию легионеров: «Такая обстановка в мире, пускай видят, что в России хорошо жить и хорошо играть в хоккей»
Рафик Якубов не возражает против натурализации иностранных хоккеистов.
– Бреннан Менелл из московского «Динамо» и Брендан Лайпсик из СКА в скором времени могут получить российское гражданство и потерять статус легионера в КХЛ. Одобряете ли вы подобную натурализацию в хоккее?
– Однозначно – да. Есть же примеры в футболе, где иностранцы получают российский паспорт.
Тем более сейчас такая обстановка в мире и пускай видят, что в России хорошо жить и хорошо играть в хоккей. Все условия для этого созданы, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Ранее Якубов сообщил, что нападающий Остап Сафин, подписавший пробный контракт с «Ладой», отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт.
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