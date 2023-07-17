Директор «Лады» одобряет натурализацию легионеров: «Такая обстановка в мире, пускай видят, что в России хорошо жить и хорошо играть в хоккей»

Рафик Якубов не возражает против натурализации иностранных хоккеистов.

– из московского « » и из в скором времени могут получить российское гражданство и потерять статус легионера в . Одобряете ли вы подобную натурализацию в хоккее?

– Однозначно – да. Есть же примеры в футболе, где иностранцы получают российский паспорт.

Тем более сейчас такая обстановка в мире и пускай видят, что в России хорошо жить и хорошо играть в хоккей. Все условия для этого созданы, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

Ранее Якубов сообщил, что нападающий Остап Сафин, подписавший пробный контракт с «Ладой», отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт.