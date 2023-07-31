Директор по доходам 3ICE о формате 3х3: «Это лучшее, что есть в хоккее. Летом к нам присоединяются именитые хоккеисты со всего мира»

Директор по доходам 3ICE рассказал о североамериканском турнире в формате 3х3.

«3х3 – лучшее, что есть в хоккее. В нем сочетаются скорость, мастерство и креативность.

В этом году, во втором розыгрыше 3ICE, команд стало больше: вместо шести – восемь. Это позволило нам адаптироваться под более удобный для ТВ формат, когда каждую неделю проходят матчи четырех команд, пока другие четыре отдыхают.

Это наше преимущество – проводить матчи в летний перерыв. К тому же в это время к 3ICE присоединяются именитые хоккеисты со всего мира. Вместе с игроками, уже закончившими карьеру, они помогают лиге расти», – сказал Джон Шермерхорн.