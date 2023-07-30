Светлов о правиле вбрасывания: «Радикальная новинка. Фактически это плюс 20 секунд к каждому большинству на стыках периодов»

Теги КХЛ Сергей Светлов правила Хоккей

Сергей Светлов поделился мнением о новом правиле КХЛ.

В межсезонье в Фонбет Чемпионате КХЛ ввели новое правило в отношении стартового вбрасывания каждого из периодов при игре в большинстве.

– Что скажете об автоматических вбрасываниях в зоне команды, играющей в меньшинстве, после каждого из перерывов?

– Тут аналогия с футбольным правилом офсайда, все в пользу атаки. Отчасти новинка искусственная, нарушает многолетние принципы игры. Но с другой стороны, она призывает не нарушать правила и как можно агрессивнее играть в атаке, чтобы зарабатывать удаления.

Вообще эта новинка интересная и, скажем так, радикальная, она серьезно повлияет на ход игры. Фактически это плюс 20 секунд к каждому большинству на стыках периодов.

Раньше перерыв разрывал эти две минуты, и игроки считали такое большинство не совсем полноценным. Теперь, наоборот, оно становится даже более опасным, чем большинство в середине периодов. Это важный нюанс, – сказал член тренерского совета ФХР.

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