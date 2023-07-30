Светлов об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Потасовки зажигают болельщиков, вносят в игру дополнительный нерв. Сезон покажет, нужен ли такой либерализм»

Теги болельщики судьи драки КХЛ Сергей Светлов правила Хоккей

Сергей Светлов высказался о новом правиле КХЛ, касающемся драк.

– Много споров вызвала отмена автоматического 10-минутного штрафа хоккеисту, который сбросил перчатки и вызов которого на драку не принял оппонент. Ваше мнение.

– Тут напрашивается разговор о боксе, многие поклонники которого ревниво восприняли появление «боев без правил». Но вы посмотрите, как в последние годы ММА наступает и, похоже, с явным отрывом лидирует на рынке единоборств.

В принципе похожая ситуация и в хоккее. Как ни воспринимай потасовки, но болельщиков они зажигают, вносят в игру дополнительный нерв.

Наверное, судейский комитет решил попробовать пойти по этому эмоциональному пути, немного сняв давление с зачинщиков драк. Тут есть и плюсы, и минусы. Только сезон покажет, нужен ли такой либерализм, – считает член тренерского совета ФХР.

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