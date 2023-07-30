Генменеджер «Аризоны» о Дурзи: «В его игре есть моменты, которые он может усовершенствовать, чтобы стать еще лучшим защитником»

Генеменеджер «Аризоны» высказался о переходе в клуб Шона Дурзи.

«Койотис» выменяли защитника у «Лос-Анджелеса» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024

– Что вам нравится в игре Дурзи, из-за чего было важно привезти его в «Аризону»?

– Он будет в нашей первой бригаде большинства. Время от времени он попадал во вторую бригаду в «Лос-Анджелесе», и мы решили, что этот парень может быть решающим фактором, может играть в нашей первой бригаде большинства.

Кроме того, он отлично владеет шайбой. Таких парней трудно найти.

Мы чувствуем, что в его игре все еще есть моменты, которые он может усовершенствовать, чтобы стать еще лучшим защитником.

Мы сделали свою домашнюю работу, узнав, каков он как личность и игрок, и мы влюбились в игрока и личность вне льда. Мы смогли договориться об обмене, в этом году он станет важным игроком для нас, – сказал Билл Армстронг.