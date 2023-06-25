«Лос-Анджелес» обменял Дурзи в «Аризону» на выбор во 2-м раунде драфта-2024

Теги переходы Лос-Анджелес Аризона НХЛ драфт НХЛ Шон Дурзи Хоккей

«Лос-Анджелес» обменял защитника Шона Дурзи в «Аризону».

Взамен «Кингс» получат выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024, который «Койотис» ранее выменяли у «Монреаля».

В минувшем сезоне НХЛ Дурзи провел 72 игры в регулярном чемпионате и набрал 38 (9+29) баллов при показателе полезности «-12».

В плей-офф в его активе 1 гол в 6 матчах.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 1,7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

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3 комментария

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*MVP*
видел не так много матчей Дурзи, но сложилось впечатление, что он полузащ без каких-либо умений игры в обороне
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Дмитрий Якушевич
Время подтягивать Кларка к основе. Шон был слишком плох в обороне в этом сезоне. Аризона получила нового Гостисбеера
+2
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+2
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Nikolas Polosukhin
Ответ *MVP*
видел не так много матчей Дурзи, но сложилось впечатление, что он полузащ без каких-либо умений игры в обороне
так и есть.
0
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