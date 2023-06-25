«Лос-Анджелес» обменял Дурзи в «Аризону» на выбор во 2-м раунде драфта-2024
«Лос-Анджелес» обменял защитника Шона Дурзи в «Аризону».
Взамен «Кингс» получат выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024, который «Койотис» ранее выменяли у «Монреаля».
В минувшем сезоне НХЛ Дурзи провел 72 игры в регулярном чемпионате и набрал 38 (9+29) баллов при показателе полезности «-12».
В плей-офф в его активе 1 гол в 6 матчах.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 1,7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
3 комментария