Просветов не исключает, что перейдет в ЦСКА: «Это один из лучших клубов КХЛ. Никогда не знаешь, где окажешься в будущем»
Иван Просветов не исключает, что однажды перейдет в ЦСКА.
В мае 2022 года московский клуб предложил Просветову контракт на три года и 100 миллионов рублей, но голкипер ответил отказом.
«К ЦСКА только симпатия. Это один из лучших клубов КХЛ.
В этом году от команды никакого предложения не поступало, но никогда не знаешь, где окажешься в будущем, поэтому ни с кем контактов не рвал. Я не могу никак контролировать отношение клуба ко мне после отказа подписывать контракт.
Как я уже сказал: ЦСКА – отличный клуб. С уважением отношусь к их менеджменту – они делают правильные вещи, так как команда добивается хороших результатов. Надеюсь, что с их стороны ко мне отношение тоже хорошее», – сказал вратарь «Аризоны».
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