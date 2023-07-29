Иван Просветов: «Ко мне в Америке всегда относились хорошо. Никаких притеснений не было»
Иван Просветов рассказал, как в США относятся к российским хоккеистам.
Вратарь «Аризоны» также назвал свою цель на новый сезон.
– Надо просто работать и контролировать свою игру, а там уже как получится. Главное – быть готовым, пользоваться своими шансами и удержать место в составе.
– Как сейчас в США относятся к российским хоккеистам?
– Ко мне в Америке всегда относились хорошо. Никаких притеснений не было, – сказал Просветов.
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