Иван Просветов: «Ко мне в Америке всегда относились хорошо. Никаких притеснений не было»

Иван Просветов рассказал, как в США относятся к российским хоккеистам.

Вратарь «Аризоны» также назвал свою цель на новый сезон.

– Надо просто работать и контролировать свою игру, а там уже как получится. Главное – быть готовым, пользоваться своими шансами и удержать место в составе.

– Как сейчас в США относятся к российским хоккеистам?

– Ко мне в Америке всегда относились хорошо. Никаких притеснений не было, – сказал .