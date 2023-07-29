Иван Просветов: «Ко мне в Америке всегда относились хорошо. Никаких притеснений не было»

Теги Аризона НХЛ Политика Матч ТВ Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов рассказал, как в США относятся к российским хоккеистам.

Вратарь «Аризоны» также назвал свою цель на новый сезон. 

– Надо просто работать и контролировать свою игру, а там уже как получится. Главное – быть готовым, пользоваться своими шансами и удержать место в составе.

– Как сейчас в США относятся к российским хоккеистам?

– Ко мне в Америке всегда относились хорошо. Никаких притеснений не было, – сказал Просветов

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2 комментария

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Sobachkin
Повестка по ТВ говорит об обратном. врут?
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Jeff Lebowski
Ответ Sobachkin
Повестка по ТВ говорит об обратном. врут?
Как российское ТВ может врать? Просто Иван в другой Америке.
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