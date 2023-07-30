Никита Гусев считает, что его сила заключается в понимании игры.

– У «Динамо» есть слоган «Сила в движении». А в чем сила ?

– В понимании игры.

– Большинство – ваша главная страсть в хоккее?

– Хм… Скорее моя страсть – передачи. Я, как правило, больше всего получаю удовольствие от того, что хорошо и точно отдал партнеру, – сказал нападающий « ».