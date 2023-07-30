Гусев о том, в чем его сила: «В понимании игры. Моя страсть – передачи. Получаю удовольствие от того, что хорошо и точно отдал партнеру»

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев считает, что его сила заключается в понимании игры.

– У «Динамо» есть слоган «Сила в движении». А в чем сила Никиты Гусева?

– В понимании игры.

– Большинство – ваша главная страсть в хоккее?

– Хм… Скорее моя страсть – передачи. Я, как правило, больше всего получаю удовольствие от того, что хорошо и точно отдал партнеру, – сказал нападающий «Динамо».

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1 комментарий

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Machine Head
Не так много умных игроков , как Гусев , Шипачев , Александр Николаевич Мальцев, Ларионов , Макаров. Никита жми на всю катушку в Динамо .
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