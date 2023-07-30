Гусев о том, в чем его сила: «В понимании игры. Моя страсть – передачи. Получаю удовольствие от того, что хорошо и точно отдал партнеру»
Никита Гусев считает, что его сила заключается в понимании игры.
– У «Динамо» есть слоган «Сила в движении». А в чем сила Никиты Гусева?
– В понимании игры.
– Большинство – ваша главная страсть в хоккее?
– Хм… Скорее моя страсть – передачи. Я, как правило, больше всего получаю удовольствие от того, что хорошо и точно отдал партнеру, – сказал нападающий «Динамо».
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