Подрядчик строительства ледовой арены в Новосибирске оштрафован на 106,7 млн рублей

Суд оштрафовал подрядчика строительства ледовой арены в Новосибирске.

Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело в отношении главы компании «ЭлинАльфа», занимавшейся строительством новой ледовой арены. Подрядчик был оштрафован на сумму более 100 миллионов рублей.

«Повторно рассмотрено (после отмены вышестоящей судебной инстанции) дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106,7 млн рублей», – заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Как уточнили в пресс-службе судебного департамента, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Строительство ледового дворца на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в феврале 2022 года ИИХФ лишила Россию права на проведение турнира.

Изначально планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, однако позднее дату ввода арены в эксплуатацию перенесли на декабрь 2022 года. Причинами задержки назывались пандемия коронавируса и санкции.

Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, однако матчи на арене до сих пор не начались. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.