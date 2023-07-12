Гимаев-младший об угрозах: «Это были телефонные мошенники, пытались развести меня на деньги. Я их просто заблокировал»

Сергей Гимаев-младший высказался об угрозах в свой адрес.

Напомним, матери бывшего защитника клубов позвонил неизвестный мужчина. Он требовал, чтобы ему перезвонил, угрожая зарубить топором экс-хоккеиста и его мать в противном случае.

«Это были телефонные мошенники. Распространенное явление в наше время. Они мне позвонили, начали угрожать, пытались развести меня на деньги. Я их просто заблокировал.

Тогда они начали звонить моей маме. Она как олдскульный человек сообщила участковому, тот составил протокол. Я сразу сказал: «Мама, это шарлатаны, просто их блокируй». Конечно, эта история вызвала резонанс, мне многие позвонили, спасибо за поддержку. Я надеюсь, этот опыт кому‑то поможет – не попадайтесь на такой телефонный развод», – сказал Гимаев.