Генменеджер «Амура»: «Проблем с финансированием нет, но ничего резкого ожидать не стоит. Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Политика Михаил Дегтярев ТАСС деньги Хоккей

Генменеджер «Амура» высказался касательно конкуренции с клубами-олигархами.

«Благодаря поддержке губернатора и первого вице-губернатора, президента нашего клуба, наша финансовая ситуация стабилизировалась, они полностью подкрепляют наш финансовый фундамент, что позволяет выполнять задачи.

У нас нет проблем с финансированием, мы готовы вложиться в любого игрока. Но ничего резкого ожидать не стоит.

Сейчас финансовые возможности клуба позволяют нам проводить хорошую селекцию, поэтому дело в имидже и игроках. Особого скачка не надо, нам главное – сохранить наработанное на несколько лет и вообще в перспективе.

Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами», – сказал Вадим Покотило.

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1 комментарий

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Диандерталец
Надеюсь Амур пошумит в этом сезоне и выстрелит, как их дальневосточный сосед в прошлом. Но выстрельнуть нужно не автобусом с самым минимальным количеством заброшенных и пропущенных шайб, а искромётной игрой, которую, я надеюсь, Мартемьянов поставит, а не как в прошлый его приход в Амуре было.
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