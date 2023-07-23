Генменеджер «Амура»: «Проблем с финансированием нет, но ничего резкого ожидать не стоит. Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами»
Генменеджер «Амура» высказался касательно конкуренции с клубами-олигархами.
«Благодаря поддержке губернатора и первого вице-губернатора, президента нашего клуба, наша финансовая ситуация стабилизировалась, они полностью подкрепляют наш финансовый фундамент, что позволяет выполнять задачи.
У нас нет проблем с финансированием, мы готовы вложиться в любого игрока. Но ничего резкого ожидать не стоит.
Сейчас финансовые возможности клуба позволяют нам проводить хорошую селекцию, поэтому дело в имидже и игроках. Особого скачка не надо, нам главное – сохранить наработанное на несколько лет и вообще в перспективе.
Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами», – сказал Вадим Покотило.
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