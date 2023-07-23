Генменеджер «Амура»: «Первоочередное для нас – создание имиджа, чтобы играть в клубе было почетно. Приглашать хоккеистов на Дальний Восток тяжело»

Генменеджер «Амура» отметил, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток.

В декабре 2021 года губернатор Хабаровского края поставил клубу задачу выиграть о 2026 года.

«У нас есть дорожная карта по планомерному достижению этой цели, и мы выделили определенные этапы, которые должны преодолеть в процессе этого движения.

Речь идет не только о результатах, но и о всей инфраструктуре клуба, включая количество и качество персонала, различные пункты. У нас все это контролируется, мы планомерно к этому идем, отчитываемся за эту работу.

Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье – многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное – это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в « » было почетно.

И когда мы достигнем этого всего, в том числе и того, чтобы игроки думали только о хоккее и им и их семьям было комфортно, это должно дать плоды, чтобы не мы уговаривали игроков, а сами выбирали, кого пригласить», – сказал Вадим Покотило.