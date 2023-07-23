Генменеджер «Амура»: «Первоочередное для нас – создание имиджа, чтобы играть в клубе было почетно. Приглашать хоккеистов на Дальний Восток тяжело»

Теги Амур Вадим Покотило КХЛ Кубок Гагарина Михаил Дегтярев ТАСС деньги Хоккей

Генменеджер «Амура» отметил, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток.

В декабре 2021 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил клубу задачу выиграть Кубок Гагарина о 2026 года.

«У нас есть дорожная карта по планомерному достижению этой цели, и мы выделили определенные этапы, которые должны преодолеть в процессе этого движения.

Речь идет не только о результатах, но и о всей инфраструктуре клуба, включая количество и качество персонала, различные пункты. У нас все это контролируется, мы планомерно к этому идем, отчитываемся за эту работу.

Мы знаем, что игроков тяжело приглашать на Дальний Восток, это показало и нынешнее межсезонье – многие отказывались к нам ехать, хотя мы предлагали значительно более выгодные финансовые условия, чем другие клубы. Поэтому для нас первоочередное – это создание имиджа клуба, чтобы мы не уговаривали хоккеистов, а играть в «Амуре» было почетно.

И когда мы достигнем этого всего, в том числе и того, чтобы игроки думали только о хоккее и им и их семьям было комфортно, это должно дать плоды, чтобы не мы уговаривали игроков, а сами выбирали, кого пригласить», – сказал Вадим Покотило.

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