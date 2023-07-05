Суд постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тысяч рублей в пользу Магнитогорска.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Челябинской области.

«По итогам заседания принято решение взыскать в пользу истца 816 762 рубля 90 копеек, а также госпошлину в размере 3 120 рублей», – сообщил собеседник , добавив, что клуб может обжаловать решение суда в течение месяца.

Напомним, комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска требовал взыскать с ответчика за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года 52 346 579 рублей.

Точный адрес в определении суда не сообщается. Но на проспекте Ленина, который фигурирует в иске, располагается арена « ».