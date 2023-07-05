Суд постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тысяч рублей в пользу Магнитогорска

Теги Металлург Мг происшествия КХЛ ТАСС деньги Хоккей

Суд постановил взыскать с «Металлурга» 816,8 тысяч рублей в пользу Магнитогорска.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Челябинской области.

«По итогам заседания принято решение взыскать в пользу истца 816 762 рубля 90 копеек, а также госпошлину в размере 3 120 рублей», – сообщил собеседник ТАСС, добавив, что клуб может обжаловать решение суда в течение месяца.

Напомним, комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска требовал взыскать с ответчика за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года 52 346 579 рублей.

Точный адрес в определении суда не сообщается. Но на проспекте Ленина, который фигурирует в иске, располагается арена «Металлурга».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Круть
Обычные бюрократические формальности - из одного своего кармана в свой другой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudkinrs82
Требовали 52 кк
Получили меньше одного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ну по сравнению с 52 млн это слезы для Металлурга .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий