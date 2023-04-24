Суд перенес рассмотрение иска мэрии Магнитогорска к «Металлургу» на 17 мая. С клуба хотят взыскать 52,3 млн рублей

Теги Металлург Мг происшествия КХЛ Арена-Металлург ТАСС деньги Хоккей

Суд перенес рассмотрение иска администрации Магнитогорска к «Металлургу» на 17 мая.

Арбитражный суд Челябинской области перенес разбирательство иска комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУИЗО) администрации Магнитогорска к клубу, следует из информации в картотеке судебных дел.

Как сообщает ТАСС, арбитраж принял иск комитета о взыскании с клуба 52,3 млн рублей в конце марта.

Напомним, КУИЗО просит взыскать с клуба сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком, на котором расположена «Арена-Металлург», за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года.

«Металлург» не признает исковые требования.

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1 комментарий

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Олег
Рашников, просто так,
ни кому платить не будет,
всё ровно. Весь город,ему ещё и должен останется .
🤣😂😅
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