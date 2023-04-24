Суд перенес рассмотрение иска мэрии Магнитогорска к «Металлургу» на 17 мая. С клуба хотят взыскать 52,3 млн рублей
Суд перенес рассмотрение иска администрации Магнитогорска к «Металлургу» на 17 мая.
Арбитражный суд Челябинской области перенес разбирательство иска комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУИЗО) администрации Магнитогорска к клубу, следует из информации в картотеке судебных дел.
Как сообщает ТАСС, арбитраж принял иск комитета о взыскании с клуба 52,3 млн рублей в конце марта.
Напомним, КУИЗО просит взыскать с клуба сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком, на котором расположена «Арена-Металлург», за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года.
«Металлург» не признает исковые требования.
ни кому платить не будет,
всё ровно. Весь город,ему ещё и должен останется .
🤣😂😅