Суд перенес рассмотрение иска мэрии Магнитогорска к «Металлургу» на 17 мая. С клуба хотят взыскать 52,3 млн рублей

Суд перенес рассмотрение иска администрации Магнитогорска к «Металлургу» на 17 мая.

Арбитражный суд Челябинской области перенес разбирательство иска комитета по управлению имуществом и земельными отношениями (КУИЗО) администрации Магнитогорска к клубу, следует из информации в картотеке судебных дел.

Как сообщает ТАСС, арбитраж принял иск комитета о взыскании с клуба 52,3 млн рублей в конце марта.

Напомним, КУИЗО просит взыскать с клуба сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком, на котором расположена «Арена-Металлург», за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года.

«Металлург» не признает исковые требования.