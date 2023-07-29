Гендиректор «Салавата»: «Мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу»

Теги Салават Юлаев ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» назвал цель на новый сезон.

– Какие у команды стоят задачи на сезон?

– Конечно, мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом.

Да, в ЦСКА традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль, но было много команд, которые могли составить им конкуренцию, потому что условия выравниваются. Это происходит не только из-за действий КХЛ, но и из-за сложной ситуации на рынке. Многие решения, которые принимают руководители при формировании команды, оказываются ошибочными – это дает шанс другим завоевать Кубок Гагарина.

– А если вы во втором раунде попадете на ЦСКА, то вы ведь проиграете, потому что у вас один владелец.

– Если серьезно, то я думаю, что на это не будет никаких оглядок, – сказал Ринат Баширов.

В регулярном сезоне КХЛ-2022/23 «Салават» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В 1-м раунде плей-офф уфимцы потерпели поражение от «Адмирала» (2-4). 

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3 комментария

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Rudenzik
- А если вы во втором раунде попадете на ЦСКА, то вы ведь проиграете, потому что у вас один владелец. То есть вариант, что ЦСКА просто сильнее не рассматривается?
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4k7shv9zrw
Смотрел видео, Еще он сказал что за 5летний бюджет может и подумают проиграть, почему это здесь не добавили в его ответ??
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yulay
поэтому про это каждый день 3.14дишь?
0
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