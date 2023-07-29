Гендиректор «Салавата»: «Мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» назвал цель на новый сезон.

– Какие у команды стоят задачи на сезон?

– Конечно, мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом.

Да, в традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль, но было много команд, которые могли составить им конкуренцию, потому что условия выравниваются. Это происходит не только из-за действий , но и из-за сложной ситуации на рынке. Многие решения, которые принимают руководители при формировании команды, оказываются ошибочными – это дает шанс другим завоевать .

– А если вы во втором раунде попадете на ЦСКА, то вы ведь проиграете, потому что у вас один владелец.

– Если серьезно, то я думаю, что на это не будет никаких оглядок, – сказал .

В регулярном сезоне КХЛ-2022/23 «Салават» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В 1-м раунде плей-офф уфимцы потерпели поражение от «Адмирала» (2-4).