Гендиректор «Салавата»: «Команда, которую мы сформировали, способна завоевать Кубок Гагарина»

Ринат Баширов считает, что состав «Салавата» способен побороться за Кубок Гагарина.

– Вы довольны тем, как поработали на рынке?

– [Если говорить о] тех, кого мы хотели подписать – практически да. Об иностранцах, о которых мы сожалеем, что он не попал – да.

Такого, что мы кого-то упустили – нет, такого игрока не было. Есть игроки, которые заключили контракты с другими клубами. Мы посчитали, что цена не соответствует их вкладу в команду.

Мы сейчас не были в таком положении, когда нам нужны были спасатели. Нам нужно было просто доработать и формировать команду исходя из тех задач, которые перед нами ставят и из тех средств, которые мы имеем.

– Этим летом вас удивляли ценами на игроков?

– Конечно, рынок возрос.

Мы о чем говорили, когда рынок ограничился с иностранцами. Даже в прошлом сезоне многие контракты были не такими, сколько за них отдавали.

Мы так себя успокаивали, что не стоит гнаться за игроком, которые требует такие средства и вынуждает нас подписывать, или болельщики вынуждают нас подписывать такие громкие трансферы.

Мы считаем, что команда, которую мы сейчас сформировали, способна завоевать Кубок Гагарина, – сказал генеральный директор « » .