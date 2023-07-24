Гендиректор «Салавата»: «Команда, которую мы сформировали, способна завоевать Кубок Гагарина»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов считает, что состав «Салавата» способен побороться за Кубок Гагарина.

– Вы довольны тем, как поработали на рынке?

– [Если говорить о] тех, кого мы хотели подписать – практически да. Об иностранцах, о которых мы сожалеем, что он не попал – да.

Такого, что мы кого-то упустили – нет, такого игрока не было. Есть игроки, которые заключили контракты с другими клубами. Мы посчитали, что цена не соответствует их вкладу в команду.

Мы сейчас не были в таком положении, когда нам нужны были спасатели. Нам нужно было просто доработать и формировать команду исходя из тех задач, которые перед нами ставят и из тех средств, которые мы имеем.

– Этим летом вас удивляли ценами на игроков?

– Конечно, рынок возрос.

Мы о чем говорили, когда рынок ограничился с иностранцами. Даже в прошлом сезоне многие контракты были не такими, сколько за них отдавали.

Мы так себя успокаивали, что не стоит гнаться за игроком, которые требует такие средства и вынуждает нас подписывать, или болельщики вынуждают нас подписывать такие громкие трансферы.

Мы считаем, что команда, которую мы сейчас сформировали, способна завоевать Кубок Гагарина, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

13 комментариев

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Strannix
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Strannix
У тебя центров нет, у тебя нормальных атакующих защитников нет, за кубком он собрался клоун *****!
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SALAVAT BROTHER
Лицемерие 100lvl
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Clever_mind
Похоже одну траву с Ротэном курит
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6nvxsmnxx8
Дунул так, что на горизонте кубок показался
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RusSh
Трепло
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