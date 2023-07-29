Губернатор Ярославской области: «Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на уровне хоккея. Надо сделать так, чтобы достижения «Шинника» соответствовали его большой истории»
Губернатор Ярославской области призвал представителей футбола равняться на хоккей.
Михаил Евраев посетил учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Шинник» из Мелбет Первой лиги России.
«Необходимо, чтобы материально-техническая база для подготовки команды была достойная. Важно оборудовать нормальные номера с душевыми, обновить подъездную дорогу, решить вопрос с покрытием футбольного поля. Со стороны правительства региона готовы помочь с решением этих вопросов.
В свою очередь, от команды ждем побед. Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на таком же уровне, как хоккей. «Шинник» – клуб с большой историей, и надо сделать так, чтобы и условия подготовки команды, и ее достижения этому соответствовали», – сказал Евраев.
Но в конце 90-ых и в середине нулевых конечно было 4 неплохих сезона.
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