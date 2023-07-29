Губернатор Ярославской области: «Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на уровне хоккея. Надо сделать так, чтобы достижения «Шинника» соответствовали его большой истории»

Губернатор Ярославской области призвал представителей футбола равняться на хоккей.

Михаил Евраев посетил учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Шинник» из Мелбет России.

«Необходимо, чтобы материально-техническая база для подготовки команды была достойная. Важно оборудовать нормальные номера с душевыми, обновить подъездную дорогу, решить вопрос с покрытием футбольного поля. Со стороны правительства региона готовы помочь с решением этих вопросов.

В свою очередь, от команды ждем побед. Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на таком же уровне, как хоккей. « » – клуб с большой историей, и надо сделать так, чтобы и условия подготовки команды, и ее достижения этому соответствовали», – сказал Евраев.