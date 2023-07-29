Губернатор Ярославской области: «Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на уровне хоккея. Надо сделать так, чтобы достижения «Шинника» соответствовали его большой истории»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Первая лига Шинник КХЛ Политика Михаил Евраев Хоккей

Губернатор Ярославской области призвал представителей футбола равняться на хоккей.

Михаил Евраев посетил учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Шинник» из Мелбет Первой лиги России.

«Необходимо, чтобы материально-техническая база для подготовки команды была достойная. Важно оборудовать нормальные номера с душевыми, обновить подъездную дорогу, решить вопрос с покрытием футбольного поля. Со стороны правительства региона готовы помочь с решением этих вопросов.

В свою очередь, от команды ждем побед. Хотелось бы, чтобы футбол у нас был на таком же уровне, как хоккей. «Шинник» – клуб с большой историей, и надо сделать так, чтобы и условия подготовки команды, и ее достижения этому соответствовали», – сказал Евраев.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
4 место в далеком 97 году - был суперрезультат
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
так нечего назначать на должности по блату) до сих пор ржу с конкурса вашего. и назначили своего человека
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Так вы команду усиляйте, состав один из самых слабых в лиге, если шиннник не вылетит, это будет чудо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Как в 2008 году вылетели, так до сих пор и не вернулись. И в обозримом будущем тоже вряд ли. Чего уж там, даже во второй лиге недавно играли.
Но в конце 90-ых и в середине нулевых конечно было 4 неплохих сезона.
В легендарном кубке интертото играли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
ты возьми и раздобудь пару ярдов чтобы хотя бы по деньгам приблизиться, и делай это на протяжении 10 лет👌🏽
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Каждые выходные пересматриваю Шинник-Валенсия, и рыдаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
magentrumen
сделай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yujanin
так Шинник соответственно своей истории находится в первом дивизионе,как и всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Игорев
Ответ цэсемьэр
ты возьми и раздобудь пару ярдов чтобы хотя бы по деньгам приблизиться, и делай это на протяжении 10 лет👌🏽
Он птица не того полета. Миллеру зад не подставляет. Не допущен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий