Агент Тарасенко об «Оттаве»: «Владимир проведет великолепный сезон и подпишет контракт с другой командой. Он жаждет доказывать, что его не стоит списывать»

Агент Владимира Тарасенко прокомментировал переход форварда в «Оттаву».

«Сенаторс» подписали с 31-летним россиянином контракт на один год.

«В текущей ситуации мы забываем, что были другие предложения, были варианты. Если он подписал контракт с «Оттавой», значит все полностью устраивает. Всегда присутствует внутренний фактор, о котором не говорят, и в данном случае тоже не говорить не стоит.

« » укрепилась очень сильным и серьезным игроком, жаждет доказывать в хоккее, что его не стоит списывать ни в коем случае. Он очень сильное оружие в рядах любой команды.

Реально, это очень серьезное усиление для команды, которое поможет решать вопросы в конкуренции на второй стадии розыгрыша. Я всегда исхожу из того, что, если игрок подписывает контракт, то его все устраивает. Он взрослый человек и вправе принимать текущие решения в данный момент.

Есть много важных показателей, которые играют роль при выборе команды. Я считаю, что Владимир сделал правильный выбор. В «Оттаве» есть очень серьезные тройки, в которых он будет иметь большие шансы играть в большинстве и в меньшинстве. Не сомневаюсь, что он проведет великолепный сезон и подпишет новый контракт в другой команде», – сказал .