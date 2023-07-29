Агент Тарасенко об «Оттаве»: «Владимир проведет великолепный сезон и подпишет контракт с другой командой. Он жаждет доказывать, что его не стоит списывать»

Теги Оттава НХЛ Алексей Дементьев Владимир Тарасенко Хоккей

Агент Владимира Тарасенко прокомментировал переход форварда в «Оттаву».

«Сенаторс» подписали с 31-летним россиянином контракт на один год.

«В текущей ситуации мы забываем, что были другие предложения, были варианты. Если он подписал контракт с «Оттавой», значит все полностью устраивает. Всегда присутствует внутренний фактор, о котором не говорят, и в данном случае тоже не говорить не стоит.

«Оттава» укрепилась очень сильным и серьезным игроком, Тарасенко жаждет доказывать в хоккее, что его не стоит списывать ни в коем случае. Он очень сильное оружие в рядах любой команды.

Реально, это очень серьезное усиление для команды, которое поможет решать вопросы в конкуренции на второй стадии розыгрыша. Я всегда исхожу из того, что, если игрок подписывает контракт, то его все устраивает. Он взрослый человек и вправе принимать текущие решения в данный момент.

Есть много важных показателей, которые играют роль при выборе команды. Я считаю, что Владимир сделал правильный выбор. В «Оттаве» есть очень серьезные тройки, в которых он будет иметь большие шансы играть в большинстве и в меньшинстве. Не сомневаюсь, что он проведет великолепный сезон и подпишет новый контракт в другой команде», – сказал Алексей Дементьев.

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6 комментариев

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Виталий Коваленко
т.е. его агент в открытую говорит, что Оттава это несерьезно и игрок здесь чисто для лучшего предложения со стороны?
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Свидетели Овцовы
Болелы и хоккеисты Оттавы: «да, да, пошли мы на #%£»
+7
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Cbj Fan
Ответ Виталий Коваленко
т.е. его агент в открытую говорит, что Оттава это несерьезно и игрок здесь чисто для лучшего предложения со стороны?
Это агент в КХЛ.
+4
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Марсель Объелся
Прям как Кавай Ленард в 2019 в Торонто, не скрывал, что приехал в Канаду на один год, но в итоге там всё закончилось чемпионством
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Garrincha_the best
Трудно придумать более мотивирующий питч для игроков и болельщиков Сенаторов. Уж этого точно никто не забудет. И стоит Вовану хуже сыграть в паре матчей сразу начнут говорить о "гастролёре", который приходя в клуб уже знал, что его там не будет. Повезло с агентом, ничего не скажешь.
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