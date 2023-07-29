«Сан-Хосе» давал Тарасенко 6 млн долларов в год, «Каролина» – чуть меньше 4 млн. «Оттава» изначально предлагала 4-й летний контракт на 5,5 млн

«Оттава» предлагала Владимиру Тарасенко контракт на четыре года.

Российский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на один год и пять миллионов долларов.

В самом начале рынка свободных агентов получил предложение от «Оттавы» – договор на четыре года с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.

Также форвардом интересовался « », предложивший 6 миллионов в год по однолетнему соглашению.

« » тоже претендовала на игрока и предложила однолетний договор с зарплатой чуть меньше 4 миллионов долларов в год.

Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты