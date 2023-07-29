«Сан-Хосе» давал Тарасенко 6 млн долларов в год, «Каролина» – чуть меньше 4 млн. «Оттава» изначально предлагала 4-й летний контракт на 5,5 млн
«Оттава» предлагала Владимиру Тарасенко контракт на четыре года.
Российский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на один год и пять миллионов долларов.
В самом начале рынка свободных агентов Владимир Тарасенко получил предложение от «Оттавы» – договор на четыре года с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.
Также форвардом интересовался «Сан-Хосе», предложивший 6 миллионов в год по однолетнему соглашению.
«Каролина» тоже претендовала на игрока и предложила однолетний договор с зарплатой чуть меньше 4 миллионов долларов в год.
Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты
Почему в Каролину не поехал на 4 млн, вот это интересный вопрос
Оттава, с точки зрения притязаний на кубок, уступает Каролине, которая уже несколько лет ходит все вокруг да около большого финала.
Сезон обещает быть интересным, на Востоке опять будет заруба за ПО
Запад - на лайте, Вегас, Колорадо, Даллас и остальные