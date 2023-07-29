Коньков о Тарасенко в «Оттаве»: «Приличных вариантов не нашлось, по-видимому. Ситуация на рынке для него не подходила»

Сергей Коньков высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

31-летний россиянин подписал контракт с канадским клубом на год и 5 миллионов долларов. В нем присутствует запрет на обмен – сделка будет невозможна без одобрения самого игрока.

«С первого июля, когда в открылся рынок свободных агентов, прошло достаточное количество времени. По всей видимости, приличных вариантов у Владимира не нашлось. Хотя были разговоры об интересе к нему со стороны «Флориды» и «Каролины», очевидно, сторонам договориться не удалось, скорее всего, как по сроку, так и сумме.

Думаю, с учетом возраста хотелось бы получить контракт минимум на три-четыре года. И та ситуация, которая была в этом году на рынке, для него не подходила. Поэтому он, поменяв агентов в это межсезонье, решил использовать возможность поиграть год в Канаде. Новый этап, новый вызов. Соглашение с «Оттавой» подразумевает полный запрет на обмен, плюс он гарантированно заработает пять миллионов долларов.

Тарасенко будет необходимо сыграть на своем высоком уровне для того, чтобы в дальнейшем либо продолжить выступать за «Сенаторс» и помогать команде бороться за плей-офф, либо искать другие варианты обеспечить себе долгосрочный контракт. С его приходом у команды есть два качественных звена. Понятно, что с таким составом они должны не только бороться, но и решить вопрос попадания в плей-офф.

Увеличится ли число болельщиков «Оттавы» в России, в данный момент говорить трудно. Многое будет зависеть от результатов и от игры Владимира в Канаде. Но однозначно к «Сенаторс» теперь будет более пристальное внимание со стороны российских болельщиков и специалистов.

Хотелось бы пожелать, чтобы этот сезон для Владимира получился успешным в плане реализации всех своих возможностей и проявления своего мастерства», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты